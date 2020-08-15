摩天大樓︱Angelababy新劇演技大躍進？　或為影視生涯帶來轉機

Angelababy（楊穎）出道以來樣貌一直為人稱道，在影視、綜藝、時尚方面都發展得不錯，奈何演技始終飽受詬病，因此減產了不少拍戲工作，去年只推出了一套與鄧倫、朱一龍合作的劇集《我的真朋友》，雖然演技有些許提升，但收視、口碑都麻麻，依然未能靠演技發圍。

Baby的演技一直未能突破。（微博@楊穎工作室）

不過，日前Baby有份參演的網劇《摩天大樓》定檔19號播出，並發布最新預告，似乎為她的演技迎來一線轉機。劇集改編自陳雪的同名小說，講述在一棟摩天大樓中，兩位警察抽絲剝繭，聯手破案，發現正義與美好的故事。Baby飾演的鍾美寶是一位咖啡館的老闆，同時也是劇集中的受害人，主線就圍繞她的詭異死亡案展開，牽涉出大樓中多位嫌疑人，大家各懷秘密，各自隱瞞。

Baby的死亡案非常複雜。（微博@網劇摩天大樓）

由片中來看，Baby幾乎都是以素顏出鏡，鍾美寶雖然表面驚艷美麗，但內心早已千瘡百孔，被恐懼包圍，是一個非常矛盾的角色。當中還有不少哭戲以及情緒的表達，Baby完全沉浸在悲傷中，情感細膩，我見猶憐，但眼神中又寫滿堅毅。

由預告看來，Baby的演技似乎進步不少。（視頻截圖）

點擊下圖睇Baby預告片段：

+ 6 + 5 + 4

雖然預告中Baby的鏡頭並不算多，也不是劇集主角，但予人演技自然，層次豐富的感覺，眼神也不再空洞，各種情緒都表現得很飽滿，看得出演技進步了不少，甚至令網友有些期待她的表演：「看着確實好多了，大家多鼓勵鼓勵吧」、「眼角有淚流出」，但也有網友依然不買帳：「明明接廣告錄綜藝好好的，幹嘛要來拍戲呢，又拍不好浪費資源，又給自己招黑」等。