黃翠如為老公蕭正楠學煮飯　只得一樣料理零伏味：佢冇乜讚過我

新冠肺炎之肆虐香港，不少人的生活習慣都有所改變，而與老公蕭正楠同住的黃翠如，近來就開始向賢妻良母之路進發。今日（15/8）黃翠如出席無綫（TVB）劇集《過街英雄》宣傳活動時，就表示自己除了拍劇外，就是學煮飯。

無綫（TVB）劇集《過街英雄》中黃翠如飾演宋凱甄（二惡Yan）。（葉志明攝）

黃翠如說：「唔使拍劇就會去街市買餸，一次過諗好幾日嘅餸菜。雖然好多女仔都會識，但係對我嚟講係一個學習。」她也透露第一次買餸時有些「唔知埞」：「第一次買莞茜嘅時候一扎買咗8蚊，但係而家我就識去邊度買，一扎只係3蚊。」她又指起初買莞茜不知道莞茜是沒有膠袋附送，結果她傻傻地企在菜檔等檔主給她膠袋：「試過等膠袋俾人鬧，所以師奶智慧要慢慢學習嘅。」

婚後黃翠如為老公蕭正楠學煮飯。（網上圖片）

問黃翠如為老公下廚時有否煮過「地獄料理」？她回答：「佢冇乜讚過我煮嘅嘢，唯一會讚嘅，就係農曆新年我煎嘅蘿蔔糕，其實係冇技巧，係落多啲油慢慢煎就得。（有沒有彈過？）佢唔會彈，不過冇讚過囉。（會食晒？）佢好環保㗎，有一次剩番1/4底蘿蔔糕，我哋食到好飽佢都會食埋。」

其實家常飯真係難唔到黃翠如，啲餸一睇就知好食：

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