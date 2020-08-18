乘風破浪的姐姐│黃聖依黑歷史遭曝光　一番說話令人改觀

37歲內地女星黃聖依早前參加選秀節目《乘風破浪的姐姐》，自播出以來就頗受關注，更因態度問題引發一連串的非議。

黃聖依喺節目裡面嘅表現令好多網民關注。（微博）

黃聖依幾年前演出的《我和海娃有個约会》，曾被外界嘲笑她的演技，這亦成為她的黑歷史，估計本人再也不想看到這段影片流出。近日《乘風破浪的姐姐》節目竟然大膽的將這條影片重現，更在一眾參賽者面前播出，一起評論。不少姐姐和聖依本人看到也笑起來，其後她的一番說話，令大家對她改變不少。

黃聖依見返自己黑歷史，都笑咗。（微博）

聖依完全接受大家的批評，她說：「我反正心態永遠做自己吧，然後也不會因為別人的評價說你不好而妄自菲薄。也不會別人讚你，就沾沾自喜。我永遠想比以前那個我更好，我覺得人生就要往前走，所以我也沒有給自己任何的框架，沒有什麼給自己任何的一個定式，就是突破自己往前走。」

聖依呢番說話令唔少人對佢改觀。（微博）

藝人寧靜最後補充讚交聖依的幾句話，「黃聖依是特別有勇氣的人，她特別有勇氣承認自己，就是可能我有什麼東西不足。」然後又說了一句令全場爆笑的說話，「聖依特別有勇氣地承認自己的不足，她更有勇氣的是，她根本不接受。」

寧靜講嘢好好笑。（微博）

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