【收視滯後報告】《殺手》唔好彩　本來應該成為今年最高收視

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收視滯後報告又再出爐，今次的日期是8月3日至8月9日。今次報告的重點自然是《殺手》最終收視，結果符合預期，錄得32.5，也打破了一個自2017年以來的紀錄。至於上次提及過打破自己開破以來紀錄的《愛•回家之開心速遞》，依然保持強勢，錄得30.8。

《殺手》在最後一周的收視錄得32.5，全劇平均收視達到30.1點，是2017年以來二線劇集（九點半）收視之冠，也是2020年暫時排在第三的收視紀錄，第一位當然是《法證先鋒IV》的36.3點，但其實一早已說過，這是疫情剛爆發引發出來的神話紀錄，相信未來很長時間也不會再有機會打破，即是第二的《機場特警》33.2點也是同一個道理，所以如果沒受疫情影響，《殺手》的收視排名可能會更高。

若不是疫情影響，其實《殺手》的排名可能會更高。（《殺手》劇照）

即睇2020暫時收視排行榜：

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【反黑路人甲】今年睇過最有誠意嘅TVB劇｜任噏亂評

《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.8點，最高收視周三(5日)晚31.9點。《迷網》周一至五平均28.5點，最高收視周五(7日)晚29.4點。《殺手》周一至五平均32.5點，最高收視周五(7日)晚大結局35.2點 (開播以來收視最高一集)，全劇平均收視30.1點，乃2017年以來二線劇集收視之冠。《使徒行者2》周一至五平均7.3點，最高收視周三(5日)晚7.8點。

即睇詳盡收視報告：

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