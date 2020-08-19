過街英雄｜森美當年捲瞞婚風波　極低調處理家庭事只因想保護家人

無綫劇集《過街英雄》塵封兩年後終於播出，最高興的一定是演員們和製作組，當中擔當男一的森美更是入行第二次做第一男主角，對上一次已經是2007年的《森之愛情》。劇中，森美飾演的唐亮星因一次交通意外中得到白老鼠移植過去的超能力，包括有老鼠的聽覺、嗅覺和敏捷的新手等，成為「老鼠俠」，劇中的他性格唯利是圖，說話「賤格抵死」，經常跟Yan（黃翠如飾）鬥氣互相挖苦，更偷看女神Nadia（譚凱琪飾）換衣服。不過，現實中的森美是出了名的好丈夫、好爸爸。

森美和翠如在劇中是一對歡喜冤家。（劇照）

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1994年，森美在香港中文大學新聞及傳播學讀書時，已參加商業電台舉辦的DJ選拔比賽入行，其後就做DJ至今。他跟小儀因合作做主持成為最佳拍檔，森美的代表《架勢堂》、《早霸王》和《森美移動》等。除了主持電台節目，他也主持過無數電視節目。事業上已是為人所熟識的一個「金牌主持」。而一向低調處理家庭和感情事的他，曾被指是瞞婚，但事實上他只是為了保護家人。森美跟曾是童星的太太陳雅嫻（Veronica）於「叱吒殺戮新大陸」中認識，2000年結婚，太太在分別在2003年和2006年誕下大仔梁曦樂（Lancelot）和細女梁曦童（Charisse）。直到子女長大，他才慢慢公開多談家人和子女。去年，他首次在社交平台貼出跟太太的合照「放閃」，寫道：「搵到個靚女合照」，結果引引來極大迴響，Veronica獲網民大讚靚女。

現年46歲的森美，甚少在社交平台公開放閃，所以去年他在IG貼這張相時，引來不少追迴響，不過事後他就大爆太太叫他不要再Post，所以這張應該是唯一一張放閃照。（森美IG）

入行多年，森美跟不同的女演員合作過，但近乎是零緋聞，成為眾人眼上好丈夫的代表，其實為聽眾解決過無數感情疑問的他，在愛情和相處上也有一套心得。森美曾自認脾氣差，他曾患上抑鬱症，但情緒病令他無法專心工作和照顧兒子，於是太太辭去工作，在家相夫教子，森美一直把太太的付出記在心，他曾在訪問表示：「我不是一個容易相處的人，性格挑剔、又患有抑鬱症，所以我知道太太也很辛苦。故此一有空我便會與她到處旅遊，每個假日都陪她騎馬，雖然我不太喜歡騎馬，但她喜歡就陪陪她，現在我對太太很痴纏。」

森美練到好大隻。（森美IG）

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而當森美要出Trip拍攝時，因為他是怕寂寞的人，所以拍攝旅遊節目時經常會帶上太太同行，在大家眼中也是恩愛的一對。《森美旅行團》中，他看到美景，一時感觸在鏡頭前向太太示愛的一幕，也成為一時佳話。二人互相扶持了20年，現在兒女都長大了，森美也不時大談教育之女之道，去年在英國留學的兒子更考獲11科「A*」的成績，身為父親的他，在接受傳媒訪問時，也難掩興奮之情。

森美在Facebook發表對《過街英雄》播出的感想。（Facebook截圖@Sammy Leung）

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至於，森美對養育他的父母，也是非常感恩。他曾在訪問中亦多次落淚，因為他憶述兼職做的士司機的父親載他到喇沙書院面試的難忘片段，當天下着大雨，的士竟然戲劇性地在中途爆胎，他的爸爸因擔心兒子趕不及面試，情急下冒雨換車胎，頭套着紅膠袋，推車胎往附近的油站充氣，望多送兒子一段路程，相信這一幕在他腦海中依然歷歷在目。年初，森美的父母因疫情關係，被困在鑽石公主號郵輪上多日，森美坦言擔心，幸好最後平安沒事。森美平時表面說話風趣搞鬼，但內裏其實是一個感性顧家的Family Man。

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