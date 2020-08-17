香港奇則｜1539呎豪宅本來走廊又長又暗　280萬豪裝後即刻開揚晒

由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持的香港開電視節目《香港奇則》，最新一集由Paula介紹一個位於半山的豪宅單位，1539呎的屋，非常寬敞，不過礙於大廈的外型所限，以致單位圖則極古怪，屋內多幅牆身都是斜及不對稱，去到盡頭主人房的部分更有有彎度的牆，究竟設計師如何收藏起圖則這些先天的缺點呢？

Paula話圖則好似一條魚。（《香港奇則》電視截圖）

單位的圖則看上去像一個吊鐘，主持說橫放更像一條魚，因為有斜位和凹陷位，更有些彎位，設計師花了不少心思去修飾這些奇怪位置。先說說圖則上的改變，單位由4房變3房，主人房跟其中一間客房打通，原先客房變成套廁，原先的廁所則變了一個衣帽間。另外其中一間近廳的客房改為書房，可以跟廳打通，廚房就變成開放式。由於單位的屋主是一對年輕新婚夫婦，所以全屋裝修感覺年輕，風格簡約摩登。

原本廚房的入口在圖的右邊，一入大門要兜到飯廳才去到廚房。（《香港奇則》電視截圖）

Paula一入屋就覺得單位好光猛，事關左右兩邊都有窗。本來廚房的入口在飯廳，所以要兜入飯廳才去到廚房，非常不便，他們索性就改成開放式廚房，廚房門口靠近大門口。而且加了吧枱，感覺年輕很多！另一個改動就是書房，原先所有門口都在走廊內，看上去就非常暗和欠缺空間感。現在把書房和廳中間的牆變成玻璃趟門，空間感大增，隨時可以打開趟門，令書房和客廳融為一體。其實廳也有不少斜的牆，設計師利用長椅修飾缺陷，有些牆身的三尖八角位，他們就用儲物櫃修飾，令廳望上去更四正。

Paula覺得280萬裝修價錢合理，因為在半山地段，單位又大，絕對值得花這個價錢。（《香港奇則》電視截圖）

而圖則上有兩個彎位的主人房，一邊就成了廁所的企缸，另一邊的凹陷位就做了儲物空間。由於原本廁所位置的空間太三尖八角，所以他們就索性在這裏改做成衣帽間，用盡每個位置，再放上儲物櫃和落地大玻璃鏡鏡，看上去感覺大了。這間在豪宅的裝修費是280萬，所費不菲。

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