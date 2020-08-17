【過街英雄】倉底劇並非冇睇頭！　森美化身港版超級英雄有驚喜

無綫新劇《過街英雄》由森美、黃翠如、江嘉敏和譚凱琪等人主演。劇集早於2018年拍完，期間一度被抽起，被外界指是倉底劇，而且海外早已播放完。不過，主打輕鬆情節的喜劇其實永不過時，而且劇集有三大看點呢！

《過街英雄》劇情主打老少咸宜，是一部有歡樂又有意思的劇集。而早前翠如接受《香港01》訪問時，表示覺得劇集像卡通片，而且男女主角沒有愛情線，只有友情。（劇照）

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首先，題材是無綫劇集的少有題材。《過街英雄》以超能力為主題，森美飾演的唐亮星本來是記者，因一次交通意外中得到白老鼠移植過去的超能力，包括有老鼠嘅聽覺、嗅覺同埋敏捷嘅新手等，成為「老鼠俠」，但劇中的他性格唯利是圖，利用超能力胡作非為、滿足私慾。後來他改邪歸正，才利用超能力去幫人。這次也是森美首次擔任TVB長劇的男一，上一次做男一已經是2007年的《森之愛情》，森美為人風趣幽默，拍喜劇自然得心應手，而且他演的唐亮星一開頭的性格「賤格抵死」，一定會大放笑彈！

森美化身超級英雄，不過一開始這個超級英雄卻錯誤利用自己的超能力！（YouTube影片截圖）

另外，事關題材是另類英雄片，故劇中當然有不少打戲，雖然大動作的都交由特技人去完成，不過森美給人的感覺是主持的形象，拍動作場面，自然會有驚喜。女主角Yan由黃翠如飾演，劇中她本來是一名警察，後來轉行做私家偵探，故也有一些動作戲親身上陣，她更因一場打鬥戲被森美手中木碎濺入眼，險象環生，當中有血有淚，非常專業之餘，也值得支持。

不少戲份各演員都是親身上陣！（劇照）

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劇中兩位主角為查案不時大玩Cosplay化身多個造型，在花絮片段中，看到翠如有OL Look、小鳳姐波點裙Look、愛麗絲裝扮等等，造型百變。當中OL色誘上司的戲份，翠如大騷美腿，更是非常性感。除了兩位主角外，譚凱琪演唐亮星夢中女神Nadia，也有一幕性感的換衫戲。而演唐亮星妹妹Ella的江嘉敏，今次就做拜金女，為吊金龜不惜一切，更在殘廁引誘富二代Lucas（周志康飾）。江嘉敏一向多演一些斯文乖乖女的角色，今次看看她能否為觀眾帶來新鮮感！

江嘉敏的角色，為嫁入豪門不惜一切！（YouTube影片截圖）

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同場加映，江嘉敏嘅靚相︰