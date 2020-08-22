因為我喜歡你︳郭雪芙飛擒大咬錫到汪東城嘴唇爆擦？組最強反差CP

台灣女星郭雪芙、汪東城合作的八大《因為我喜歡你》公布最新宣傳照，郭雪芙在劇中飾演跆拳道高手，總是黑臉見人的「真面癱女」遇上汪東城飾演的「偽霸道總裁」，上演反差式愛情。郭雪芙顛覆以往甜美形象，一把霸氣勒住汪東城的架勢Man度爆棚，她忍不住自嘲 :「我好像比較像是男主角耶！」

汪東城在劇中飾演高富帥，卻常在關鍵時刻出醜成為「偽霸道總裁」，每當陷入危機時，都是靠獨來獨往、拒絕與他人寒暄交際的「真面癱女」郭雪芙適時現身、出手救援。郭雪芙笑說：「因為常救他，我都會有種英雄救美的感覺，好像我是男主角，他是女主角。」汪東城一聽，立刻在旁配合演出嬌羞樣。

拍攝宣傳照時，郭雪芙也笑說，她和汪東城很像是兩個帥哥在拍照，引來汪東城猛點頭表示贊同：「其實我們拍吻戲的時候，我也會覺得我很像女的，因為親密戲大多是雪芙主動，我是比較被動的一方，還蠻特別的。」

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在拍攝宣傳照前一天，汪東城和郭雪芙恰巧拍Kiss戲，汪東城苦笑說：「結果我的嘴唇居然破了，雪芙還問會不會傳染啊？」郭雪芙直喊：「我想說是不是細菌感染？」汪東城為避免誤會，趕緊道歉解釋，嘴唇爆擦是因為太累，所以上火:「我先前去法國一周，當時說好只白天工作，我想很OK啊！結果沒想到當地居然要到9點才天黑！」

看到汪東城、郭雪芙被要求擺出對峙、戰鬥毆打姿勢，一旁的張本渝笑說：「我和陳泂江這組比較輕鬆。」並大讚陳泂江的好身材，陳泂江則說：「我知道大東的身材超好，所以知道要拍脫戲，壓力還蠻大的。」汪東城則大方表示，拍照時就覺得陳泂江的衣服快被壯碩的胸肌炸開，要這位來自新加坡的小老弟別擔心。

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