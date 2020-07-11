汪東城手遊直播被指台獨　為口誤道歉：我是中國人

台灣男星汪東城是Cosplay的愛好者，近日他就受遊戲公司邀請參加手遊直播，沒想到因為事前功夫準備不足關係，令他遭到遊戲玩家連環砲轟，更質疑他是台獨份子，事件在網上引發不少爭議。而為免事件愈趨嚴重，汪東城立即在微博發文認錯道歉，揚言自己是中國人，祖籍廣東，這一點是未曾改變過的。

汪東城是Cosplay的愛好者。（汪東城微博圖片）

近日獲邀參加火影手遊直播的汪東城，頻頻口誤激嬲玩家。表示自己有玩過遊戲的他，在解說過程中技術不到位，還要玩家教回他怎麼玩，搞到玩家感到不滿批評他不夠專業，引起汪東城的粉絲反擊，雙方掀起罵戰。有玩家甚至指出汪東城根本就是台獨份子，指他在直播中曾表達台獨意思，但他的粉絲就認為玩家根本就是斷章取義，指出直播中他因為語氣停頓等問題，而對他截圖惡意抹黑他而已。

汪東城為直播口誤道歉。（影片截圖）

眼見事件愈來愈嚴重，汪東城就立即在微博發文道歉：「近期遊戲合作風波，因本人思考不周全、準備不够充分及現場口誤，現接受大家批評與建議，向因此造成傷害的各方表達誠摯歉意。」還表明自己的立場從來沒有改變過：「始終堅持我是中國人，祖籍廣東，未曾改變，不容置疑。」更透過律師發出聲明表明自己始終是堅持「一個中國」原則，無庸置疑。

透過律師發出聲明。（汪東城微博圖片）