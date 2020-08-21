【新冠肺炎】秀智、徐玄南柱赫等大受影響　多套韓劇緊急停拍

韓國疑似再爆發新一波新冠肺炎，這次更攻入演藝圈。暫至昨天（20日）已有至少三位演員確診，包括《優雅的朋友們》金元海、《The King：永遠的君主》許東元，和《他就是那傢伙》的徐聖鐘（音譯）。由於三人都有拍攝進行中的作品，多部韓劇大受影響，秀智、少女時代徐玄和南柱赫等需暫時停工。

截至昨天已有3名演員確診新冠肺炎。（網上圖片、Newsen）

徐聖鐘有份出演的《他就是那傢伙》，以及許東元《Do Do Sol Sol La La Sol》已緊急停拍外，秀智和南柱赫主演的tvN新劇《Start Up》亦因當中演員徐宜淑，有份參與《Do Do Sol Sol La La Sol》而取消拍攝，幸好徐宜淑檢測結果為陰性；而邕聖祐和辛睿恩主演的《境遇之數》，則因演員金姬貞與金元海曾有接觸，而同樣要停拍，金姬貞正在等待檢測結果中。

秀智主演的tvN新劇《Start Up》，因徐宜淑而需取消拍攝。（網上圖片）

點撃睇受影響韓劇：

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另外，由少女時代徐玄及高庚杓主演，原定於下月16開播 的《私生活》亦因有劇組工作人員曾到訪過有確診者的片場，今日的拍攝行程全面取消，未知會否影響開播。除了演藝圈外，人氣網絡在漫畫《看臉時代》作家朴泰俊，亦在IG宣布確診並上傳戴口罩自拍照。他表示現時已失去味覺及嗅覺，高燒至38度外、咳嗽亦相當嚴重，感謝醫護人員的付出。

《看臉時代》作家朴泰俊宣布確診，並曾上傳戴口罩的自拍照。（IG/@paktaejun）

《看臉時代》作家朴泰俊出名靚仔：