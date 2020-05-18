【新冠肺炎】BTS柾國、車銀優四人組曾去梨泰院　檢測全呈陰性

新冠肺炎疫情在韓國蔓延，一名確診新冠肺炎的20多歲男子於本月2日曾到訪梨泰院大型Gay吧「King Seoul」，至今已傳染過百人（FC）。前KARA隊長朴奎利和WINNER成員宋旻浩日前因身為公眾人物未有遵守「社交距離」政策，分別於本月初到夜店消遣而被網民鬧爆後，今日（18日）再爆出多位不遵守保持社交距離、在高危時期到訪梨泰院的KPOP男偶像。

有網民日前在網上發文，表示人氣偶像團體成員A，上月25日與另一團體成員B現身梨泰院，而兩人去的夜店與爆發疫情的Gay吧只有7分鐘的步行路程，擔心肺炎疫情將在演藝圈爆發而因此引起巨大爭議。《Dispatch》今日（18日）公開事件中的主角，分別是防彈少年團（BTS）的柾國、NCT的在玹、ASTRO的車銀優、以及Seventeen的珉奎所組成的「97 line」。

《Dispatch》今日（18日）報道指，防彈少年團（BTS）的柾國、NCT的在玹、ASTRO的車銀優、以及Seventeen的珉奎所組成的「97 line」於上月25日晚上至26日凌晨於梨泰院聚會。（Viu《K1頭條》）

報道指，四人於上月25日晚上至26日凌晨於梨泰院聚會，除了去餐廳食飯外亦有到訪兩間夜店，而四人已分別接受病毒檢測並且結果呈陰性。當地防疫中心表示考慮到有潛伏期的關係，建議曾於上月24日至本月6日到梨泰院消遣的人不要外出，最少應留在家自行隔離14天。不過，在玹和車銀優分别因有工作在身未能自行隔離14天，例如車銀優因所屬組合ASTRO剛推出新專輯而積極參加宣傳活動，於本月7日分別出演《兩點出逃Cultwo Show》以及《HIDDEN TRACK 2》，並於8日及9日出演打歌節目《Music Bank》和《音樂中心》。至於在玹則因為是打歌節目《人氣歌謠》的主持，所以分別於上月26日、本月3日及10日都有出席節目直播，而柾國和珉奎則未有官方行程。

在玹和車銀優分别因有工作在身未能自行隔離14天。（Viu《K1頭條》）

《Dispatch》報道指出，雖然四位偶像當時已接受病毒檢測且結果呈陰性，不過這些偶像經理人公司卻沒有採取任何適當的隔離措施，甚至以「這是藝人的私生活、無法確認」來回應，因此批評公司態度不負責任。對於報道，柾國所屬公司Big Hit娛樂承認柾國確實有去梨泰院的餐廳以及酒吧，但澄清他是在梨泰院夜店爆發第一個確診者前、在5月初有確診者的前一星期到訪。公司聲明中表示柾國雖然沒有症狀，也遵循政府指示，自行接受了肺炎檢測及其他措施，更表示當時認為屬藝人私生活因此判斷對外公開不恰當的這個做法不夠謹慎，會深刻反省。而車銀優的所屬公司Fantagio娛樂則表示「正在整理聲明中」。