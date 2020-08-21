BTS防彈少年團《Dynamite》MV 20分鐘破千萬　Jin遭受不公對待？

「世界彈」BTS防彈少年團今天（21日）推出英文單曲《Dynamite》，MV在公開20分鐘已破一千萬點撃率，再一次創下新紀錄。不過就有粉絲發現，當中Jin再一次在MV未有分配到個人鏡頭，略為可惜。

BTS防彈少年團今天推出新歌《Dynamite》，再一次打破自身紀錄，不但立即登上韓國及海外各大音樂平台的一位冠軍外，MV更在短短20分鐘就衝破一千萬次點撃。截至香港時間下午6時，即MV公布後6小時，觀看次數已過4,2000萬次，果然是只有BTS防彈少年團才能做到的紀錄！比起上次《ON》，花的1小時5分鐘快得多。

BTS防彈少年團《Dynamite》MV的觀看次數已過4,2000萬次。（YouTube截圖）

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不過MV公開都有惹來部分粉絲不滿，他們指出這次大哥Jin又一次沒有分配到個人鏡頭。其他成員都有單獨的個人鏡頭時，Jin卻只有與成員一同共享的大頭鏡頭。由於已不是首次出現同樣情況，因此有粉絲表示稍有不公。由於Jin又有「Worldwide Handsome」的稱號，尤其在海外粉絲間人氣甚高，所以難怪粉絲有這麼大的反應。

部分粉絲不滿Jin再次沒有單獨的個人鏡頭。（MV截圖）

按圖睇《Dynamite》MV精彩截圖：