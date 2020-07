MTV VMA 2020│Gaga與Ariana各入圍9獎　BTS獲3項提名成亞洲一哥

「2020 MTV音樂錄影帶頒獎禮」(MTV VMA 2020)將於美國時間8月30日,在紐約布魯克林巴克萊中心(Barclays Center)舉行。大會今日(31/7)公布全部21個獎項入圍名單,其中合唱《Rain On Me》的兩位天后Lady Gaga及Ariana Grande均分別獲得9項提名暫時領先,而Billie Eilish和加拿大創作歌手The Weeknd各以6項提名緊隨其後。

合唱《Rain On Me》的兩位天后Lady Gaga及Ariana Grande均分別獲得9項提名暫時領先。(《 Rain On Me》MV截圖)

Billie Ellish獲得6項提名。(Getty Images)

Lady Gaga及Ariana Grande首度合作就已經深受樂迷歡迎,兩人亦以《Rain On Me》獲得近年VMA「年度音樂錄影帶」(Video of the year)、「年度歌曲」(Song of the year)、「最佳合唱」(Best Collaboration)等提名,而早前推出新碟《Chromatica》的Lady Gaga,則與Justin Bieber、Post Malone等人力爭「年度歌手」(Artist of the year)。

因疫情增設兩獎

今年因應新冠肺炎疫情影響,大會新增「最佳在家音樂錄影帶」(Best music video from home)及「最佳在家演出」(Best Quarantine Performance)兩個獎項,鼓勵歌手透過另類方式繼續推出創意十足的音樂作品。其中Ariana Grande與Justin Bieber合唱《Stuck With U》的MV入圍「最佳在家音樂錄影帶」,而Lady Gaga在「One World: Together At Home」網上演唱會演唱《Smile》的部分亦在「最佳在家演出」榜上有名。

防彈少年團在2020 VMA獲得3項提名,是亞洲區獲得最多提名的音樂單位。(Getty Images)

另外,防彈少年團(BTS)不僅憑《On》入圍「最佳韓流音樂」,更獲得「最佳流行音樂」及「最佳編舞」提名,在眾多亞洲區音樂單位中一枝獨秀。

