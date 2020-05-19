車銀優、BTS柾國等確實有去夜店？　目撃者：偶像生涯要結束了

繼KARA前隊長朴奎利和WINNER成員宋旻浩先後被爆，新冠肺炎疫情期間到夜店消遣後，昨日（18日）由BTS防彈少年團柾國、ASTRO車銀優、NCT在玹和SEVENTEEN珉奎組成的「97Line」也被《Dispatch》大爆高危時期到訪梨泰院夜店聚會，而4人各所屬公司已發聲明道歉。

柾國、車銀優、在玹和珉奎昨日被《Dispatch》大爆高危時期到訪梨泰院夜店。（Viu《K1頭條》）

由於柾國、車銀優、在玹和珉奎都是現時最當紅的人氣偶像，因此被爆出疫情期間，未有遵守「社交距離」政策到酒吧等地方消遣，四人陷入巨大爭議。礙於網路上罵聲不斷，各所屬公司只好發聲明道歉，並表示4人檢疫結果呈暗性，其後在玹再在深夜上傳手寫信道歉。可是由於車銀優有曾參與「託福挑戰」，上傳照片感恩醫護的付出，加上自我隔離期間照跑行程，因而被鬧講一套做一套。

在玹昨晚上傳手寫信再道歉。（IG/@_jeongjaehyun）

車銀優曾參與「託福挑戰」，被鬧講一套做一套。（IG/@ eunwo.o_c）

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對於「97Line」到訪梨泰院，公司表示只有到過餐廳及酒吧，可是Twitter上就有目撃者表示見過四人前往夜店，更上傳聊天紀錄，表示眾人更帶上兩名女生。對話中更提及四人前往的夜店為「MADE CLUB」，亦是首先在江南爆發新冠肺炎的夜店之一。熟悉該夜店的網友更爆料指，「MADE CLUB」設有VIP室以及安排女生的高價桌，私隱度極高所以是不少藝人的愛店，坦言「真的去MADE的話偶像生涯要結束了」。現時爭議仍非常大，相信將會燃燒一段時間。

目撃者表示見過四人前往「MADE CLUB」。（FB/@madeitaewon）

按圖睇「MADE CLUB」內部：