三位樂壇天后豪宅曝光　容祖兒客廳放滿獎座　謝安琪飽覽無敵海景

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，歌手的公開活動被迫取消，多了時間在家亦令三位樂壇天后的豪宅曝光。謝安琪（Kay）、容祖兒（Joey）以及楊千嬅（Miriam）的住所都主打簡約風，Kay家中有落地大玻璃飽覽無敵大海景，而Joey同千嬅則擁有巨形客廳，可以隨時在家做運動Keep Fit。

Kay家中有落地大玻璃，向外望是無敵大海景，亦成了她的打卡勝地。（IG/ @kaytse）

落地大玻璃成Kay打卡勝地

謝安琪與老公張繼聰和一對仔女住在大埔比華利山4,000呎獨立洋房，家中有落地大玻璃，向外望是無敵大海景，亦成了Kay的打卡勝地。白色窗簾加上木地板，簡約設計令豪宅感覺更高雅。

張繼聰亦不時在IG分享家庭樂照片，他經常和子女在巨形客廳的大電視前打遊戲機兼跳舞，又背着女兒四圍爬，環境闊落點玩都冇問題！而囡囡張靖年紀輕輕就擁有自己的房間，全由謝安琪精心設計，以粉紅加白色為主調，Kay希望女兒每晚都能睡得安穩。

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Joey客廳的櫃上放滿獎座

容祖兒的豪宅空間感十足，家居佈置行簡約風格，以米白色為主。客廳大到可以和導師一起做瑜伽，而櫃上有無數的獎座，杏色梳化上有Joey最愛的Miffy公仔，窗外盡是綠油油的山景，非常愜意。

Joey客廳的櫃上放滿獎座。（IG/ @yungchoyee）

據知Joey鍾情投資「磚頭」，至今手持十二個物業。她由2007年開始不斷入市，以港島區豪宅為主，包括淺水灣道56號的雙號複式戶、東半山松柏新村、渣甸山的名門、鴨脷洲的深灣軒及堅尼地城的維壹等，加上近年轉攻工業大廈和地舖，保守估計總值四億。

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千嬅巨型廚房設備一應俱全

楊千嬅與老公丁子高和仔仔住在陽明山莊2,700呎豪宅，經常下廚的千嬅意外令家中巨型廚房曝光，唔單只有焗爐、蒸爐、高身雪櫃，仲有四個爐頭可供千嬅大宴親朋，廚房設備可說是一應俱全。全屋裝修以白色為主，走簡約型格路線。客廳亦相當闊落，千嬅不時在客廳做運動Keep Fit，就算同老公一齊健身都絕對冇問題。

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