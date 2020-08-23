台藝人何妤玟藉《大熱門》告白婚前曖昧對象　聽完答案當場落淚

43歲台灣藝人何妤玟日前驚爆已離婚，離婚至今已半年的她開始嘗試新約會，近日她上節目向婚前的曖昧對象告白，結果男方的真實反應不僅讓她哭了出來，也讓在場來賓相當感動。

何妤玟日前上節目《綜藝大熱門》透露，自己婚前有個曖昧對象，當時對方是她約會時間最長的一個，但最後兩人始終沒把話說清楚，加上對方強調不喜歡小孩、不想結婚，這讓何妤玟覺得兩人沒有未來，感情到最後無疾而終。

離婚後兩人又開始聯絡，何妤玟談起他則坦言：「我覺得他真的很像我的李大仁」。節目上何妤玟則打電話給男方，一開口就問為何當年沒給她答案，男方則表示當時真的沒有想結婚的念頭，在何妤玟的逼問下，男方才鬆口表示前幾年突然有想結婚的感覺，但那時何妤玟早已結婚，男方解釋隨著時間的改變，目前的想法也改變許多。

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何妤玟接著告訴男方自己離婚的傷痛已經療傷差不多了，「我是希望我們可以重新像以前一樣，可能、或許可以再約會呢？」，男方則開心說：「還好我這一陣子沒有女朋友，可以啊！可以再跟以前一樣。」最後，何妤玟問他「你也不會介意我的過去嗎？」，男方則回：「妳說有離過婚、有小朋友？不會啊，只是我跟妳講，我覺得人的觀念都會變」，這讓何妤玟聽了當場感動到流淚，在場來賓聽了情緒則相當激動。

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