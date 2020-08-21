多圖｜台灣最美職業棋手黑嘉嘉　初登影壇即夥拍金馬級人馬

繼台灣中華職業棒球女神陳怡叡（Yuri）轉戰大銀幕，拍攝校園電影《哈囉少女》，有「台灣最美女棋士」之稱的黑嘉嘉，剛加盟億萬導演陳玉勳自編自導的新戲《消失的情人節》，進軍影壇。同片還有金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）。

「台灣最美女棋士」黑嘉嘉加入拍攝台灣電影《消失的情人節》。（電影劇照）

「台灣最美女棋士」黑嘉嘉，仲有少少似韓國人氣女團BLACKPINK成員Lisa添！（黑嘉嘉IG）

女主角李霈瑜在戲中飾演一名在郵局返工的女主，而黑嘉嘉就扮演她的同事，由於劇情主場景為郵局，劇組特意斥資500萬台幣（約125萬港元）在淡水搭建一座郵局，有趣是搭出來的郵局跟淡水的真郵局只相隔100米，令到居民以為多了一間新郵局，不少人誤闖拍攝場地，更有人在門外的提款機撳錢。

有居民誤以為搭出來的拍攝場地是真郵局。（電影劇照）

26歲的黑嘉嘉為台灣、澳洲混血兒，持有雙重國籍，6歲開始學圍棋，14歲定段成功走上職業圍棋的路上。2008年7月，黑嘉嘉在中國大陸第二度挑戰定段賽，取得第2名的成績，獲得職業初段資格，是台灣首位亦是目前唯一在中國大陸入段的職業女棋士。

黑嘉嘉平時最愛閱讀金庸小說，2016年踩入演藝圈，今年終於現身大銀幕出演 《消失的情人節》。

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