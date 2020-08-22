婆婆和媽媽│秦昊被爆相識經過　同時被6女搭訕獨約伊能靜出街

52歲台灣女星伊能靜近來活躍於螢光幕前，除了參加內地選秀節目《乘風破浪的姐姐》，還與奶奶、老公一起參與真人騷《婆婆和媽媽》，並難得地在節目上分享夫妻倆相識的細節。

伊能靜同秦昊在2015年結婚，婚後育有一女「小米粒」，婚姻生活相當幸福。（伊能靜微博圖片）

伊能靜夫婦與其餘兩對夫婦聚首，談起大家與另一半如何相識，伊能靜表示是透過朋友介紹認識，當時秦昊相當受歡迎，同場另外6個女生同時向他要聯繫方式，「他就趁著那6個女孩跟他要微信的時候，順便要了我的，因為他們在那兒加加加啊，我坐在那兒，然後他就說『那個，我也給妳加一個吧』，然後我就說『哦，好』，然後就加了。」

伊能靜公開與老公秦昊初次見面的情況。（影片截圖）

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之後秦昊給伊能靜發約會訊息，當時伊能靜還以為是群發，因為那天對方表現得非常冷淡，「超高冷的！整個晚上沒怎麼說話」，問了其他朋友，才知道他只約自己一個。其實秦昊從小就是她的粉絲，二人之後開始約會交往，即使女方比自己大10年，他也義無反顧地決定娶她為妻。

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