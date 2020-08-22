摩天大樓｜Angelababy疑遭編劇嘲似屍體　網友鬧爆：消費人家熱度

Angelababy（楊穎）有份參演的懸疑網劇《摩天大樓》於19日開播，今次Baby在劇中飾演一位咖啡店老闆，同時也是一位受害者，因此當中有Baby出演死屍的畫面，主線就是圍繞她的詭異死亡案展開，從而牽涉出大廈內與之相關的人物。

Baby在劇中基本都是裸妝示人。（微博@網劇摩天大樓）

劇集播出後，Baby的演技獲得大家力讚，稱其進步不少，表演自然了很多。但近日有網友在編劇殳俏的微博下留言，表示「看見ab就沒興趣看了」，想不到她竟回應網友「沒事，她上來就是一個屍體」，還配上一個諂笑的sticker。

網友與編劇殳俏的對話。（微博圖片）

這個消息很快在網絡傳開，引起大眾熱議，很對人都認為編劇惡意太大，狠批她EQ低：「有點過分啊，這不就是消費人家的熱度嗎」、「真不是我說，要不是ab誰知道這部劇啊，雙商不在線吧這位（編劇）」、「感覺還是有進步的……不至於這麼說吧」等，令人感覺非常非常蔑視Baby。

目前該編劇已經刪除自己的這條留言，並設為只有關注100日以上的粉絲才能評論。

《摩天大樓》編劇殳俏。（微博@殳俏）

《摩天大樓》由郭濤、楊子姍主演，無論人氣抑或知名度，的確同Baby無得比，而Baby也只是作為特別主演參與該劇。先不論演技如何，但不可否認的是，劇集用Baby做了不少宣傳，且很多粉絲是為Baby慕名而來，亦因此才知道這套網劇。再者，據大部分網友反應，即使Baby演技仍不算好，提升空間還很大，不過在觀看過程中並不覺得出戲，確實有進步，加上大家都對劇集讚賞有加，Baby並未做什麼拖累該劇的事，實在不用這樣人身攻擊。

劇集有不少以Baby為主的poster，不少人一開始以為Baby是女主角。（微博@網劇摩天大樓）

主演楊子姍、郭濤。（微博@網劇摩天大樓）

而有網友爆料指，原本這個編劇不想讓Baby參演，可能因為投資方問題最後妥協，更有人指該編劇在編劇圈說了不少Baby的壞話等。當然，這些是否屬實還有待考證，但就這位的編劇的行為而言，可謂相當不尊重一起合作的演員，甚至有網友表示「本來還想看一下，被這個編劇行為勸退」等。

網友狠批編劇行為。（豆瓣截圖）

點擊下圖睇Baby劇照：