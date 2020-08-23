貼地影帝遇9歲女孩搭訕竟「一見鍾情」　主動求合照：像極了愛情

台灣演員吳慷仁演技了得，雖先後奪得金鐘視帝及台北電影節影帝等桂冠，非但沒有因此而變得高高在上，反而貫徹一直以來貼地、親民的作風。近日他在Facebook寫下一段生活中遇上一個女生的小片段，更主動與對方合照，引來一眾粉絲表示十分羨慕故事中的女主角！

台灣演員吳慷仁演技了得，雖先後奪得金鐘視帝及台北電影節影帝等桂冠，非但沒有因此而變得高高在上，反而貫徹一直以來貼地、親民的作風。（Facebook／＠吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁當天運動完，回家前就去了常去的平價牛排店外帶牛排，由於店裡沒什麼人，一個小男孩和一個小女孩坐在一桌吸引了他的視線：「心想兄妹？姐弟？不知道～但覺得可愛，兩個人一桌，一起吃飯，有說有笑，我就忍不住偷拍了一張他們的照片～」等待期間男孩離席了一下，小女孩主動搭訕他說：「叔叔，你是吳慷仁嗎？」吳慷仁心花怒放回答：「是啊（哇賽她好可愛）你跟哥哥一起在吃牛排嗎？爸爸媽媽呢？」小女孩隨即表示對方是同學，又自報家門：「9歲，三升四，我昨天、前天都來吃；媽媽在家追劇，我爸爸他們喜歡看你的戲。」

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吳慷仁覺得小女孩好獨立，就主動提出要跟她合照：「你....願意跟我拍張照嗎？（我幾百年沒主動找別人拍照！）然後你跟爸媽說，晚上到我粉絲團收照片。」女孩欣然答應，而吳慷仁在FB寫道：「你知道你搭訕叔叔後，叔叔心情很好嗎？」吳慷仁回到家心情大好，寫下長文，文末不忘標籤：「被9歲小女生搭訕的感覺真好，但我不能再等你9年。祝你未來找個好歸宿！」最後不忘加上近來極流行文青風的「像極了愛情」，可見這個視帝既可愛又貼地！

吳慷仁寫下千字文紀錄下這段生活瑣碎事，引來極大迴響。（Facebook／＠吳慷仁Kang Ren Wu）

吳慷仁上傳這段趣事後引來極大迴響，除了羨慕小女孩的幸運，女孩爸爸亦留言告白：「真開心，這是我的女兒，謝謝吳慷仁跟我女兒拍照，我很喜歡你的戲劇跟電影。」不少網民均留言表示女孩媽媽一定很後悔在家追劇；亦有網民發揮想像空間：「小男孩其實是離席去準備告白，回來看到心都碎了，心中立誓要成為大明星。」網民更紛紛上載女兒照片求偶遇，有人逗趣留言：「警察叔叔，就是這位吳先生！」吳慷仁亦幽默回應：「沒有沒有喔～我有忍住...沒有要電話...」