林子博為醫癌症太太周圍搲撈　阿姐用月餅罐藏一叠千元鈔票解財困

林子博太太Shirley去年底完成化療療程，不過病情反覆，早前入院留醫。（Facebook圖片／林子博）

前TVB娛樂新聞台主持林子博的太太Shirley，去年4月患上罕見的平滑肌肉瘤癌，同時間TVB不跟他續約，令子博穩定經濟來源受到極大影響，雖然近受到疫情影響工作量大減，但子博仍然不敢放慢手腳，四出尋找工作機會，幸得「開電視」賞識獲得不少工作機會。而同樣地，子博在過去一年，亦得到不少圈中好友雪中送炭，令他相當感動。

早前子博太太Shirley留院的照片：

這段期間圈中很多人都有向子博伸出援助之手，當中包括演藝人協會會長古天樂，古仔介紹了自己的私人醫生給子博同時亦有幫子博留意有什麼工作機會合適他。除此之外，據知汪明荃（Liza姐）去年趁中秋節送「月餅」給子博，罐內原來是報紙包住一叠千元鈔票，希望能解決到子博燃眉之急以及應付老婆醫藥費。

Liza姐真係好好人。（IG：wang_liza）

子博接受媒體訪問時候表示：「其實當時都好驚訝！最初以為只係上嚟攞月餅，因為佢只係叫我攞月餅，一個走馬燈盒包裝嘅月餅，另外再俾咗啲心意我。佢作為一個前輩，特登搵我上去，希望可以幫我少少忙，幫我度過呢一關。無諗過作為後輩，會得到一位前輩幫助。」《香港01》記者亦有問子博這件事情，子博直言不想再討論這個「月餅」事件，但依然感謝Liza姐的幫助。

馬仔幫咗子博好多。（林子博Facebook）

現時幫助子博最多的相信是馬浚偉（馬仔），馬仔知道子博沒有獲TVB續約後，便找他一起演出舞台劇，但由於疫情關休，需要延期舉行。不過子博透露馬仔非常有心：「馬生好好，雖然舞台劇要捱到下年6月，但佢已經提早出咗舞台劇演員個費用俾我，同埋封咗利是俾我太太。我真係好多謝佢，佢知道我要面對嘅嘢好逼切性，所以佢好快提早俾我。」

子博努力搵緊治療太太嘅偏方。（Facebook圖片／林子博）

談到現時太太的情況，子博透露太太還在醫院留醫，因為已經停止食嗎啡的關係，仍有作嘔的感覺。不過停藥後還有一系列的副作用，「突然唔食嗎啡會有後遺症，呢一星期會發冷發熱，又會暈又嘔。」另外現時西醫治療的進展並沒有任何方案，他透露：「化療、電療、標靶藥已經冇用，因為唔成功，對我太太起唔到作。所以開始尋求一啲偏方，一啲另類治療睇下可唔可以幫助我太太。依家搵到一個喺日本，叫肝細胞治療，識朋友話有用。不過疫情都飛唔到去，當然醫療費都好貴，其實新式治療點都貴，你諗唔到咁貴，講緊一次幾萬，仲要唔係做一次，所以諗緊點。」