五月天改名「榴槤奶」！？台北小巨蛋壓軸登場與郎朗、茄子蛋合唱

五月天繼5月底舉辦「突然好想見到你」線上演唱會，今晚首度於台北小巨蛋的「超犀利趴11」首場壓軸登場，終於在盛夏與粉絲面對面，新生代樂團茄子蛋亂入團戰「I LOVE YOU 無望」和「麥來亂」，直喊：「100萬分的開心！」而五月天更與知名鋼琴家郎朗雲端合作「生命有一種絕對」，為歌曲賦予全新的生命力。

許久沒與粉絲面對面，石頭讚粉絲就是五月天的氧氣，沒想到瞬間歪樓，被怪獸吐槽是要「吸陽氣」，而後瑪莎也嘆都快得了人群恐懼症，怕人坐不滿、歌不夠high和尖叫聲不夠大聲，聽到粉絲「報復型尖叫」，直讚「治好一半了」，而冠佑談起防疫期間從游泳到小跑步鍛鍊體力，但發現沒動力，撩粉說「今天又找到一個補充體力的方式，我發覺五月天就要一直唱下去好不好！」，倒是阿信感嘆說：「今年演出變少，大家不是在游泳、就是在小跑步，還有要在台上要吸收陽氣的，五月天怎麼變這樣？變那麼弱！」

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五月天與新生代樂團茄子蛋台上合作，阿信讚過去2年茄子蛋很受歡迎，台上訪問團名由來，主唱阿斌解釋茄子是有些人喜歡有些人不喜歡，就像音樂一樣，且茄子的英文是eggplant，茄子蛋英文是eggplantegg、有種對稱感，阿信讚很會取團名，不忘請阿斌也幫五月天取，阿斌表示不敢，阿信想了想說：「我們五月天老店新裝潢，以後就叫『榴槤奶』，榴槤也是有些人喜歡有些人不喜歡，後面那個奶...我也不知道。」

「超犀利趴11」今年直接將叢林搬進小巨蛋舞台，展現城市綠洲音樂祭的初衷，首場SUPER STAGE由老王樂隊、告五人、宇宙人、茄子蛋等接力開唱後，劉若英登場忍不住打趣：「把我排在獅子合唱團跟五月天前面，應該是派我來暖場的，但你們都太冷靜了！」帶來一連串與夏天相關曲目，台上俏皮與「犀利龍」合舞，但一度因key沒抓好，自責表演不好，在唱「後來」時，聽到台下粉絲尖叫鼓勵，忍不住一秒哽咽。

而前一天才與周杰倫打球到凌晨的蕭敬騰（老蕭），依舊精神充沛地帶著獅子合唱團華麗首登超犀利趴舞台，一連演唱8首歌曲，其中獻唱新歌「寂寞逃跑」，為了演唱新歌，獅子合唱團特別訂製了「逃跑斧頭」要送給台下觀眾，為了安全丟擲還找了廠商以特殊質地打造，老蕭開玩笑說：「斧頭還可以拿來敲背喔。」紓困專案現場大放送，準備周邊帽子、衣服皆是只送不賣，誠意十足！

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