五月天演唱會67分鐘被批誠意欠奉　阿信霸氣反擊：你們才短咧

五月天於上月31日舉辦線上演唱會，至今仍雄踞YouTube音樂類發燒影片冠軍，對於演出的討論熱度不減，2天前阿信發文稱演唱會時間並不短，被認為是回應節目太短、沒誠意的網路留言，3日阿信再度於Facebook發文，表示：「人不可能讓世界上的每個人都喜歡你。」

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今五月天釋出《知足》的演出片段，阿信說當初因為看到郭富城大哥、林俊傑、劉若英等等每場獨特而振奮的演出，還有透過鏡頭侃侃而唱的音樂家們，才更加確信要執行線上演唱會企劃，直呼：「五月天發神經不代表有誠意。」認為就是做好自己能做的、把握自己能把握的，人生嘛但求無愧我心。

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阿信透露昨晚突然收到朋友的安慰「阿信不要在意網友說的噢」，當下自己正在吃火鍋慶祝，一度相當疑惑，「原來他看到媒體說大家在意五月天演唱會太短，我的感覺…其實那是粉絲跟五月天的幽默，『 五人每人平均13.4分鐘』，我們都覺得很好笑的。我們家五迷就是那麼惹人愛。」看似並不在意被指沒誠意，但最後阿信烙下1句「你們才短咧」，並以「超長全程4020秒線上演唱會」的頭銜介紹演唱會連結，反諷方式令人覺得他似乎有那麼一點點的不悅。

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