五月天最催淚歌曲10選　《溫柔》唱足廿年！3個階段蛻變依舊入心

五月最後一天，五月天開啟了「突然好想見到你」線上演唱會，台下沒有觀眾、直播鏡頭前卻有無數的五迷，他們為疫情前線的醫護人員送暖、為等待再相見的歌迷們送愛，短短1個小時的演唱會，少了尖叫聲卻多了許多感動、溫馨和淚水。 五月天走過20個年頭、出過9張專輯，發行過上百首歌，儘管不是五迷，也一定有聽過甚至被感動過的一首歌曲、歌詞或旋律。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，在五月天發行過的錄音室專輯中，哪一首是網友心中最感人、最讓人想哭的歌？

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10. 《如煙》

『別人寫的歌，是想法。阿信寫的歌，是經歷、看法、心得。』 『花了一首歌時間聆聽人生』

往事「如煙」，長大後回想走過的歲月，這首由阿信填詞、石頭作曲，文學性高且無一句重複歌詞，就像一篇人生故事，寫出人生瞬間都如煙飄散的感慨，生老病死的來時路，那些天真的青澀愛戀、遺憾抓不住的時光，點點滴滴濃縮在歌詞和旋律裡。

9. 《諾亞方舟》

『當這個世界就要消失，人類的生命盡頭已經預見...』 『2020聽這首真的很感慨』

根據聖經記載，諾亞方舟就像是一艘希望之船，載著人類、活生物躲避災難，2020的全球面臨澳洲森林大火、冠狀病毒肆虐等大事，這首諾亞方舟就像在提醒人們未來是個巨大未知，末日可能就在下一秒，因此活在世上不要留下後悔，就把人生過得完美吧！

8. 《時光機》

『人啊 總是失去才會成長⋯』 『聽著這首歌，眼淚停不下來。體會到了人生無常，珍惜當下是多麼重要。』

多拉A夢的「時光機」真的可能存在嗎？時間滴答滴答走，每分每秒對每個人都公平的走去，不為誰停留或倒退，這首將近20年的時光機，五月天唱出人們成長的後悔，沒能好好把握的時光，最後只能心傷，沒人能有時光機回到過去、改變人生。

按圖睇台灣網友票選五月天最感動歌曲：

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