【港姐2020】邱淑貞被爆整容　30年後同屆港姐黃鶯出面解畫真相

《2020香港小姐競選》將於下周日（30/8）舉行，除了今屆港姐被爆食煙、有紋身甚至被爆料私生活不檢點外，了其實在過去40多屆香港小姐競選中，亦不少花邊新聞出現。當中最轟動的，就要數1987年邱淑貞參選時，被傳媒踢爆整容而退選那一件事。

邱淑貞參選1987年香港小姐競選時，只有19歲，十分青春。（影片截圖 / TVB）

當年參選時的邱淑貞，就已經因為有標緻外表以及突出身材，而與楊寶玲和李美鳳兩人一同被傳媒認為是三甲大熱。不過，當時就有傳媒揭露邱淑貞下巴曾經整容，同時還登出了證據，令到她的參選資格受到外界質疑。

當時19歲的邱淑貞，參選時已經十分突出。（影片截圖 / TVB）

當時19歲的邱淑貞，身材十分好。（影片截圖 / TVB）

而當時，就有傳聞指出，爆料者就是當年一同參選港姐，與邱淑貞份屬好朋友的黃鶯。後來邱淑貞就向TVB解釋，因為自己兒時跌倒摔傷，才進行整形手術，但因為外界批評聲音太多，她最後就忿而退選了。

當年黃鶯（圖中）、邱淑貞（左）和林穎嫺（右）於參選時認識。（網上圖片）

事隔33年，黃鶯近日接受林穎嫺視像訪問時，就澄清自己沒講過邱淑貞整形的事，更表示對事情一無所知，而對於外界猜測她是爆料耆，她就表示對於當年沒有出面澄清感到後悔。

黃鶯接受接受林穎嫺視像訪問。（Youtube截圖）

黃鶯：「我係佢好朋友，我唔想好似她出頭，兩個人爭名次咁樣。」提到邱淑貞被爆整容一事，她就說：「呢年事有邊個會知？肯定係估我知道，於是就寫係我講，我覺得係咁樣發生。睇完之後心諗只係一個誤會。我有啲嬲，點解佢唔同記者解釋？」她坦言，選美後工作太忙，所以並沒有理會與邱淑貞之間的誤會：「後來有少少後悔冇澄清，因為after so many years（隔了很多年後）有人再提起邱小姐選港姐，都會講到我。」

邱淑貞參選1987年香港小姐。（影片截圖 / TVB）

最後黃鶯也感謝林穎嫺給了她一個澄清機會，並表示希望對方看到後會釋懷：「我唔知佢有冇誤會，如果冇，同我一樣唔當係件大事最好，但如果她有不開心或對我有誤會，希望佢睇到節目後會釋懷。」

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邱淑貞現在生活十分幸福。（微博圖片）

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