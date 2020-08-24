【反黑路人甲．短劇評】感情線不再多餘　王浩信一拖四有原因

《反黑路人甲》5-10集劇評

無綫劇集《反黑路人甲》接着《殺手》時段播出，同樣也以社會陰暗面人物作題材，其實難免會有比較，有人會話，《反黑路人甲》缺少了《殺手》的緊張刺激感，亦都有人讚《反黑路人甲》較輕鬆，適合一家大細，而上第5-10集就正好突出了此劇輕鬆搞笑的優點。

《反黑路人甲》第5-10集，算是不過不失。（劇照）

上一篇劇評講到，1-5集主線劇情推進得太快，令人有種睇唔切的感覺。（【反黑路人甲】今年睇過最有誠意嘅TVB劇｜任噏亂評）來到第二個星期，雖然主線緩慢下來，不過卻有副線劇情搭救。

王浩信特別多感情線。（《反黑路人甲》截圖）

TVB一直令人詬病的問題，就是太多錯綜複雜的感情線。當然《反黑路人甲》都不例外，一個王浩信就有三女一男，總共4條感情線，不過，這4條感情卻處理得十分好，每條感情線都各有其功用。

王浩信和馮盈盈的感情線有惡搞Feel。（《反黑路人甲》截圖）

不難看出，圍繞着王浩信的4條感情線，都代表着主角王浩信的四種特質，湯怡的部份，就突顯了王浩信在社團中的重要性，而馮盈盈的部份，則是關係到他做臥底之餘，如何掩藏自己身份。《反黑路人甲》的好睇之處，就在於睇王浩信在人生交叉點上，如何平衡臥底以及社團大佬的身份，遇到「左手係肉，右手又係肉」時的難題，如何決擇。

高海寧呢幕獨白戲好出位。（《反黑路人甲》截圖）

那麼剩餘的兩條感情線呢？高海寧看上去與主角並無太大關連，但其實她代表住張細倫（王浩信飾）是一名演員的人物性格。 雖然這個副線尚未與主線完美接駁，但相信今個星期劇情將會集中於王浩信與高海寧兩人身上。值得一提的是，高海寧於第10集尾段的獨白戲，亦帶起了整個星期5集的高潮。

張振朗同王浩信Hehe味濃。（《反黑路人甲》截圖）

另一個大家可能會忽略的，就是張振朗與王浩信的感情線，兩人之間由一開始的互不信任，互相睇大家「唔順眼」，到後來漸漸產生默契，一齊化解浴池甩紋身危機到一齊扮《天若有情》，令人哭笑不得的時候，其實兩人的友情也代表住王浩信在社團鬥爭、警黑互鬥之間的避風港。

睇王浩信解決難題，也是另一看點。（《反黑路人甲》截圖）

一套劇除了角色要突出有性格、故事要鮮明吸引有內容，追看性亦都是重點之一。就正如《殺手》劇評（【殺手】首5集節奏明快冇當觀眾係「白痴」 TVB終於搵到正確方法）提到，《殺手》以每5集為一個單位，劇尾通常都會留有一個懸念增強，而《反黑路人甲》則將這個玩法推到極致，每一集都有一個難題留待主角王浩信解決。上一集睇王浩信掩飾假龍頭棍，下一集就睇他怎樣為甩紋身一事辨解，算是劇集的有心思的小細節。

接着《殺手》播出，《反黑路人甲》總算沒有令人失望，但有沒有可以超越《殺手》，甚至是《金宵大廈》以及《降魔的》成績呢？就有待觀察了。

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