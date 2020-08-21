【反黑路人甲】姜大衞張國強開LIVE吐苦水　大爆Final Boss真身

無綫劇集《反黑路人甲》，劇情開始進入戲肉，講到「張細倫」（王浩信飾）終於上任，成功做到四聯幫話事人，另一方面，幫內各個「山頭」亦出現暗湧，警察方面的幕後黑手也逐漸現身了。日前劇中飾演「晨爺」的姜大衞和飾演警務處副處長「K.T.」的張國強開Live同觀眾傾劇情，竟有意無意之間透露了Final Boss的身份。

《反黑路人甲》姜大衞（飾晨爺）和張國強（飾警務處副處長K.T.）開Live大爆秘密。（Facebook截圖 / TVB）

姜大衞：「而家監製成日叫我哋唔準講邊個你幕後大Boss。」然後姜大衞（John哥）和張國強（KK）就互相指着對方。KK還爆料說：「John戴個口罩都唔同，老實講，一定有啲背景嘅人先有。」不過John哥又指，宣傳時就只得KK沒有戴上有劇集Logo的口罩，身份特殊，所以也十分有可能是劇集Final Boss，說：「應該係你啦。」John哥又笑說，自己的背景就是林志華：「唔知佢係邊個，佢話自己先係幕後大Boss！」其實John哥口中所說的林志華，就正正是這套《反黑路人甲》監製。

KK說因為John哥個口罩有Logo，身份地位不同，所以很有機會是Final Boss。（Facebook截圖）

張國強飾演的警務處副處長K.T.原來城府好深。（《反黑路人甲》電視截圖）

講到監制，John哥就大吐苦水，說：「監製叫我唔好搞的笑，要認真做喎，啲戲就俾振朗同浩信搶晒啦。」KK亦都感同身受：「係吖！佢叫我淨係坐喺辦公室得啦，唔使出去。我話：『唔係掛。』」John哥回答：「算對你好啦，佢叫我坐喺廠，又有煙又焗。出外景又熱，佢仲要我戴住條頸巾吖，唔準除。嗰個林志華真係...」當然，他們只是開玩笑，分享一些拍攝時的趣事。

姜大衞（John哥）也很有可能是Final Boss。（《反黑路人甲》劇照）

同場加映：反黑路人甲｜蔣家旻由徐榮個囡變「條女」 色誘王浩信露雪白美腿

+ 9 + 8 + 7

【反黑路人甲】朱敏瀚騷爆肌身材有驚喜 日日操肌兼戒飯三個月

點擊下圖逐格睇Brain呢場戲的精彩片段以及他操肌的過程：