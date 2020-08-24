【過街英雄．短評】情節輕鬆搞笑老少咸宜　但犯駁位令人難以投入

無綫劇集《過街英雄》已播出首5集，劇集由森美、黃翠如和江嘉敏主演，劇中森美飾演的唐亮星因意外得到老鼠移植過去的超能力，成為「老鼠俠」。劇集在暑假播出，情節輕鬆搞笑，主打老少咸宜。無綫少有地拍超級英雄的劇集，難免會令人有期望，不過似乎劇情也難逃TVB的套路？

唐亮星一家抵死搞笑，為劇集增添不少歡樂氣氛。（《過街英雄》劇照）

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平時風趣幽默的森美演喜劇角色，相信也是得心應手。劇集一開頭唐亮星為了不想在巴士讓座給婆婆，而扮失明，凸顯了主角的「抵死衰格」，開頭輕鬆且直接帶出主角性格，算是不錯。而森美也為劇情添加了不少喜劇氣氛，例如Yan（黃翠如飾）幻想中的唐亮星以肌肉色誘李綺雯飾演的學校家長，和唐亮星想追女神Nadia（譚凱琪飾）的情節，也非常搞笑。

唐亮星想追女神Nadia。（《過街英雄》劇照）

另外，唐亮星的家人也令人有驚喜︰想吊金龜的細妹Ella（江嘉敏飾）、市儈的媽媽（盧宛茵飾）和家中的小男人爸爸（于洋飾）。媽媽不斷灌輸Ella要嫁入豪門的思想，雖然思想扭曲，但卻有喜劇的趣味。江嘉敏扮港女令人喜出望外，擺脫以往常演乖乖女的角色定型，讓人意外發現她的喜劇細胞。盧宛茵和于洋的演技當然不容置疑，演活了小人物的神緒。反而，女主角黃翠如演出暫時未有驚喜，可能限於角色是一位有正義感的麻甩女生，未有太大發揮空間。

Ella為吊金龜Lucas（周志康飾）不斷討好對方。（《過街英雄》劇照）

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Yan為討好大楊生，跟其他人串通把珍珠放在生蠔裏，讓大楊生食到，可是偵探社員工不小心掉亂了該碟「有餡」生蠔，唐亮星用超能力找出珍珠在哪碟生蠔上。他的確是有極佳的聽覺、嗅覺和新手，但不是有透視眼啊，利用嗅覺找到珍珠，會否有點牽強？（《過街英雄》電視截圖）

雖然，《過街英雄》是合家歡劇集，女主角黃翠如接受訪問時也明言劇集像卡通片，觀眾收看時不用花太多腦汁思考，但劇集也出現了一些可犯駁之處。最明顯的一處，莫過於是Yan跟偵探社員工開心（吳嘉儀飾）和機智（唐嘉麟飾）被富商大楊生（黎彼得飾）發現他們的計謀後，慘遭活埋的一幕。大楊生發現了Yan他們是想騙去他的錢，而實際上他們想把錢「劫富濟貧」地賠給被收樓迫遷的孟婆（雪妮飾），大楊生將他們三人活埋在泥土裏，唐亮星過來營救，利用超能力得知他們可能已被活埋，就徒手掘開泥土，找到三人，已被活埋一段時間的Yan竟被唐亮星拍兩拍臉就可以醒來兼說話，更跟對方鬥嘴。而三人被救後，已立刻「行得走得」，唐亮星是「老鼠俠」，但他們三人只是沒有超能力的普通人啊！

Yan慘被活埋！（《過街英雄》電視截圖）

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後來，Yan他們把大楊生遺留了在山的一筆錢賠給了孟婆，指一方面大楊生以為他們死了，另一方面又可以拿到錢，一舉兩得，整個案件完結得太突然，更有點兒嬉，為什麼大楊生不會追究失蹤了的錢到哪去了？主角永遠是「打不死」，而且劇情也讓觀眾完全猜到，也是無綫劇集的慣常套路。只不過，如果以喜劇來說，也許不用太較真，只是在單元的設計方面，還可以加多一點曲折，看起來也不用太直來直往，多點起跌懸疑情節就更好了。

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