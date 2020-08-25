【反黑路人甲．劇透】姜大衞揭穿誰是卧底　張振朗即將被殺？

《反黑路人甲》第十二集劇透。

《反黑路人甲》上回講到，細倫（王浩信飾）以道理令德順（秦煌飾）信服，通過考驗。偉晨（姜大衞飾）壽宴在即，着手下陳應裘（林敬剛飾）聯絡美國褔興幫的首領馬克（楊證樺飾）來港與細倫敍舊。明麗（高海寧飾）似要答應與榮章（石修飾）出埠，千惠（林宣妤飾）知悉並轉告細倫。細倫找高彬（張振朗飾）幫忙，高彬竟找芷珊（湯怡飾）來威嚇榮章……欣頤（馮盈盈飾）欲找建德（張國強飾）出面令馬克無法入境，建德反勸欣頤終止臥底行動。細倫希望退出行動，欣頤拿出欠單挽留細倫，並保證他的安全。細倫、高彬想盡法方提早離開壽宴，馬克現身與細倫撞個正着……德順懷疑是四聯幫中人謀殺定邦，着高彬調查。

果然係老奸巨滑。（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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《反黑路人甲》最新一集講到，明麗被迫接拍三級片，決定發放消息，讓細倫得悉此事。家昌（李成昌飾）為與馬尾（鬼塚飾）等掌舵人發展賭業，答允先讓志琛代為墊支。細倫說服千霞（賴慰玲飾）、千瑜（傅嘉莉飾）找明麗當代言人，怎料明麗開價二千萬，千瑜拒絕。芷珊找高彬回聯興勝幫忙，高彬從子堅（陳志健飾）口中得知偉晨的計劃。細倫找欣頤借錢被拒，轉向水姐（蔣家旻飾）求助並寫下欠單，水姐便教他一個方法。細倫向劉彪（張武孝飾）、馬尾訛稱有毒品大生意，迫二人出資。欣頤查出偉晨的秘密，偉晨主動到警署解釋，更指欣頤的臥底已曝光。

有秘密！（《反黑路人甲》螢幕截圖）

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