反黑路人甲｜蔣家旻不再馬子妮：監製話我有種男人會鍾意嘅吸引力

《反黑路人甲》昨日上映香艷一幕，蔣家旻飾演的水姐色誘高彬（張振朗飾），更用香檳倒在自己的身上，其實蔣家旻在劇中有少少色誘場面，今次只是開頭，會陸續有來！

+ 3 + 2

蔣家旻今次飾演的水姐大受歡迎，不少網民大讚她已經撇甩《愛·回家》馬子妮的乖乖女形象，重新做回一個多元化的演員。其實蔣家旻不經不覺已經入行13年，不如睇吓佢係點樣行過呢條演藝路：

+ 4 + 3 + 2

蔣家旻在劇中不少色誘戲，她坦言會尷尬，在接受《香港01》訪問時，她說：「同振朗場戲就無尷尬，反而因為倒咗好多香檳，拍咗好幾次搞到佢底褲濕晒！最尷尬應該係我主動錫王浩信再咬佢嘅唇，拍咗7、8次。」

另外，有不少網民認為她與徐榮由父女突然變成情侶十分奇怪，但她今次澄清，兩人並不是情侶關係，她指：「我知道可能有人誤會，但我自己理解『水姐係喪鐘女人』嘅意思其實係指我係聯旺勝嘅人，對佢哋係敵對，所以John哥（姜大衛）嗰句嘢嘅意思係唔想Otto（陳志健）唔好再接觸我，而我就係睇到呢個弱點所以成日利用佢。可能劇本當初未算好齊，有時係飛稿，每一個理解都唔同，其實聽故仔時，監製都係話我同徐榮係拍檔關係，只不過唔知點解大家係覺得我哋係做情侶但係從來都唔係。」John哥那句其實就是在探監的時候，跟兒子說水姐係喪鐘女人，所以大家可能因此有所誤會。

套劇唔少呢個場面。（螢幕截圖）

+ 9 + 8 + 7

對於自己不再局限於馬子妮，可以得到一個比較不同的角色，她非常感恩有這個機會，「呢一個係我自己最大突破嘅一次，我都好多謝監製對我嘅信任，因為之前拍完佢套《踩過界》，佢覺得我有一種男人會鍾意嘅吸引力，隔咗2年幾，佢就搵我演水姐呢個角色。我都好希望透過呢一個角色令多啲監製對我有信心可以擴闊自己戲路。」其實她的演技不差，不過近年機會真的比較少，令產量也減了很多，她說：「之前拍旅遊節目比較多啲，但係最近拍劇嘅機會多番，幾個月前拍完一套古裝劇而家拍緊一套時裝劇《換命真相》。」希望可以看到她更多的演出。

馬子妮形象深入民心。（螢幕截圖）

點擊睇更多蔣家旻靚相：

+ 16 + 15 + 14

同場加映：「蛇精男」劉梓晨神隱多月終現身 驚現毀容照認「跟死沒有分別」