BLACKPINK Jennie露肉粉絲力阻　粉紅色雙馬尾造型激似Barbie

韓國女團BLACKPINK上月推出《How You Like That》席捲樂壇後，4位成員Jisoo、Jennie、Rose和Lisa將與美國小天后Selena Gomez合作，並於本月28日推出單曲《ICE CREAM》，粉絲都非常期待。官方陸續公開BLACKPINK成員的預告照，Jennie的粉紅色雙馬尾造型馬上成為焦點！

繼昨天（24日）公開Jisoo的照片後，Jennie的新照今天公開後立即成為網上熱話。穿上花俏衣服的Jennie以粉紅色雙馬尾造型示人，就像從動漫中走出來的角色相當夢幻外，亦被粉絲激讚與Barbie撞樣，更因此而登上微博熱搜。繼之前Jennie嘗試的「觸角染髮」，這次再次成功挑戰誇張髮色的髮型，她對各種造型的消化能力實在令人佩服。

Jennie粉紅色雙馬尾造型超夢幻，仿如動漫少女一樣。（IG/@blackpinkofficial）

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除外，時尚雜誌《ELLE》公開一輯Jennie參與拍攝的新照，Jennie不但大曬美腿又少露事業線。可是粉絲似乎不太喜歡Jennie露肉，於是重新製圖，出盡各種方法阻止她露肉，可愛又搞笑。

粉絲極力阻止Jennie露肉，非常搞笑！（FB/@idolinews）

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