BTS防彈少年團MV《Dynamite》製作人顏值超高　網民：有戀愛感覺

「世界彈」BTS防彈少年團日前推出英文單曲《Dynamite》，MV在短短20分鐘破一千萬次點撃，再一次刷新自身紀錄。今天（26日）MV更是衝破二億點撃，以4天12小時的高速，打破MV在YouTube上突破兩億次點擊的世界紀錄！

BTS防彈少年團的《Dynamite》推出後，一直佔據韓國及海外各大音源榜的高位。而MV亦在今天凌晨1時左右，成功衝破兩億次點擊，又一次打破世紀紀錄。對比《Boy With Luv》花了11天19小時才達兩億的點撃，這次足足快了一星期，可見BTS防彈少年團的人氣勢不可擋！此外，《Dynamite》更登上Billboard‘Pop Song’Radio排行榜第30位，組合也成為首位登上Sportify‘Global 50’第一位的韓國歌手，持續刷新K-Pop界新歷史。

BTS防彈少年團《Dynamite》MV達兩億點撃並打破世界紀錄。（FB/@bangtan.official）

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BTS防彈少年團效應下，連帶《Dynamite》製作人David Stewart也備受關注，他超高顏值的外貌更被瘋傳。David Stewart擁超深邃眼睛，配上高挺鼻樑及少量鬍渣，給人一種浪子的不羈形象。除了外貌外，他的身材也尚算健碩。David Stewart是音樂人外，同時是一位歌手，他亦有在IG上傳翻唱影片，大曬高水準唱功。製作人曝光後，引起網友的熱議，甚至有人表示被他深深吸引住，一看到就有戀愛的感覺。

《Dynamite》製作人David Stewart因帥氣外表而備受關注。（IG/@iamdavidstewart）

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