【港姐2020】廖慧儀寸嘴回應網民罵戰：朝七晚十不斷留言好勤力

早前港姐終於進入十強，各位港姐佳麗周三（26/8）首次公開表演集體舞。大熱之一廖慧儀（Jessica）在跳舞表現不俗，沒有甩beat。她接受《香港01》訪問時透露，自己中學時曾鍾情於韓團少女時代，所以學過跳舞，「但一陣就放棄咗，（因為）冇乜天分。」

Jessica認為自己是單方面收到攻擊。（陳順禎攝）

有網友近日在Instagram嘲諷Jessica是姣婆，廖慧儀偕同男友反擊，她留言取笑對方錯字百出，應該好好讀書，不少網民均讚她十分敢言。

Jessica回應上述事件，認為是自己單方面被陌生人攻擊，「其實我嘅IG係公開嘅，好多人我都唔認識，佢哋會講一啲不實嘅留言去話我、攻擊我，甚至講粗口。現實中我就唔會話得罪邊個。但係唔緊要，我知道總係有啲人知道自己身份係隱藏就咩都夠膽講，唔使負責任咁講......我覺得唔係罵戰......似係畀人罵多啲囉。」、「其實我係回覆講佢哋係鍵盤戰士，我就幫佢哋打氣啦，佢哋都好勤力嘅，朝七晚十都不斷留言比我。」她亦提到其他佳麗都有建議她關閉留言版。

Jessica認為港姐要做自己，不應有特定框架。（陳順禎攝）

談及會否覺得港姐應該一反傳統形象，應敢言且勇於反擊，她坦言覺得港姐應該要「做自己」，「我覺得一路以嚟呢，港姐都係冇一個特定框架嘅。我唔認為港姐就係要收埋，我覺得港姐係應該要做自己。如果有人攻擊（我），我就冇乜所謂，因為我本身都唔識佢嘅，同埋佢哋講嘅嘢都係唔真實啦。最緊要係大家心平氣和。如果呢場比賽，你覺得個結果唔滿意嘅，咁都冇辦法。因為始終唔單止網民啦，我嘅真實表現其他觀眾（都）會睇到，始終唔鍾意我既人，我做咩佢都唔會鍾意。所以我唔想太理會。」

Jessica澄清自己僅回覆了一個留言，就被無限放大。（陳順禎攝）

她否認因為想「做自己」才反擊留言，反而真實的自己才會對惡意留言一笑置之。問為何又會回覆網友批評，她澄清：「其實佢哋可能留一百個，我先覆咗一個，咁就比人無限放大咗。覆咗一兩個，佢哋可能留一百個轟炸我囉！好勤力，好佩服佢哋。」她在接受其他傳媒訪問時又提到，自己都有勸喻男友不要加把口反擊網民留言，不過男友就忍不住；又笑謂男友所謂「買你輸」的留言僅是開玩笑。

早前播出最新一集的《港姐有問題》中，Jessica被汪阿姐（汪明荃）大讚有冠軍相，Jessica就害羞回應指汪阿姐只是講笑，「可能個陣時拍緊嘢，個個都好眼瞓。有少少講笑，搞笑嘅......（不過）好開心佢咁講。」

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