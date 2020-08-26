全民檢測｜《東張西望》利穎怡親身示範檢測　街訪市民：好支持

為找出隱形患者，減低社區傳染風險，政府將於9月1日正式開展「全民檢測」的普及社區計劃，但很多人對此存有不少疑問，《東張西望》今次找來專家為大家解答疑難和主持利穎怡親身示範檢測。

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【全民檢測】自願檢測5大理由及須知 結果呈陰性可當健康碼嗎？

自願性全民檢測計劃星期二推出，預約系統星期六開始預約，《東張西望》為此事做街訪，四人之中有三人表示會參與檢查，分別指「免費當然去，自己安全嘛」、「好支持做，可以減少傳播」和「會做，上咗年紀比較高風險」。

利穎怡親身示範檢測。（《東張西望》截圖）

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感染及傳染病專科醫生曾祈殷指今次是用鼻咽喉拭子和咽喉拭子檢測。今次的探樣人員，依然是依賴醫護人員，全都是已註冊的護士和醫生去幫忙，他們應該在這方面有經驗，或者他們參與過培訓，他指相信市民可以放心，整個流程應該是專業化的。《東張西望》也提到，食物及衛生局澄清和宣布，將會在全港18區廣設採樣站，並且預留至少100個室內地方作為臨時採樣中心，至於實確地點有待公布。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷。（《東張西望》截圖）

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