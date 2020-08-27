反黑路人甲｜許家傑真正身份係「無間道」　由姜大衞一個動作推敲

無綫劇集《反黑路人甲》故事講因為四聯幫坐館蔣家三父子被殺，而間接令到張細倫（王浩信飾）要冒充蔣世龍，再成為新任坐館，計劃當中除了要追查出這個幕後黑手的真身外，同時亦牽涉了K.T.（張國強飾）爭做警察一哥以及晨爺（姜大衞飾）等人一連串的陰謀，所以整套劇集的主軸還是座落於誰是殺死蔣家三父子的兇手以及幕後主使人，司徒Sir（許家傑飾）還會是案中的關鍵人物。

張細倫（王浩信飾）要冒充蔣世龍，成為新任坐館之後還要追查蔣家三父子被殺真相。（《反黑路人甲》截圖）

嫌疑人有3個，以下為大家一一解釋。上一集已經講到，晨爺透過關係得知，Madam Koo（馮盈盈飾）曾經私底下打過電話給高彬（張振朗飾），因而指證他就是潛伏四聯幫內的臥底。經歷了兩個星期的劇情推進，其實這一隻「沉底鱷」的身份已經漸漸浮面。

不過真相會不會這麼明顯呢？

喪鐘（徐榮飾）惡得太出面。（《反黑路人甲》截圖）

雖然喪鐘（徐榮飾）為人囂張、癲喪又心狠手辣，但他「腦容量」較細，平日只靠一股衝動行事，雖然是其中一個字頭大佬，但絕不會想到殺死蔣家三父子再令自己上位這種計劃。不是他不想做坐館，而是他太蠢，行事沒有深謀遠慮。

反黑路人甲｜Final Boss並非徐榮、姜大衛 分析結果令人意外

晨爺（姜大衞飾）最有可能是Final Boss。（《反黑路人甲》截圖）

反之晨爺就成了最新的嫌疑人，先是設計令張細倫差點做不成坐館，再而在美國找了福青幫老大到自己壽宴，打算踢爆張細倫真正身份，再而揭穿高彬臥底身份。最後一個嫌疑人，就是Madam Koo（馮盈盈飾）的爸爸，有錢商人顧榮章Victor（石修飾）。今晚一集還會講到他與晨爺有交易，投資警隊未來一哥之餘，還投資了未來黑道一哥。

K.T.（張國強飾）都有可能。（《反黑路人甲》截圖）

有網民猜湔司徒Sir（許家傑飾）是臥底。（《反黑路人甲》截圖）

最後，在顧榮章與晨爺之間，其實還有一個關鍵人物-司徒Sir（許家傑飾）。近日有網民就指，司徒Sir有極大可能是「無間道」，即社團安插在警方的臥底，其實這個想法亦十分合理。試想想，晨爺曾經對肥叔（秦煌飾）說過：「我靠好多關係先攞到Madam Koo個電話。」更在張細倫一開始出現時就懷疑他的身份，現在又揭穿高彬的臥底身份。再推敲下去，其實張細倫和高彬均是由警方安插在四聯幫的，司徒Sir也是知道的，即是他與晨爺之間有關連！自然地，司徒Sir是晨爺安插在警方的「無間道」也十分合理。

司徒Sir（許家傑飾）為上位不擇手段。（《反黑路人甲》截圖）

許家傑接受《香港01》說：「以司徒信咁不擇手段嘅性格，佢絕對有機會為咗上位而做一啲踩界嘅嘢！仲要俾Madam Koo 一個實力同職位都比自己低嘅人壓住，所以佢內心一定好不憤。講嫌疑人，就一定唔係喪鐘，通常一個反派唔會衰到尾。（最尾會變好？）睇落去就知。《反黑路人甲》仲有成十幾集，司徒信個結尾，大家一定估唔到！除咗公事，佢嘅私事都會愈嚟愈複雜，哈哈，出街之後鬧我唔好鬧咁大力。」

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睇睇王浩信和張振朗有幾登對：

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