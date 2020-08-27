安以軒寶貝仔翻越欄杆跳落地　網友笑爆：這熟練的動作一看是慣犯

台灣藝人安以軒於2017年下嫁澳門德晉集團CEO陳榮煉，之後一直定居在澳門。去年7月誕下兒子「66」，婚後專心湊仔，更不時在社交媒體上大曬寶貝仔的成長點滴。

安以軒不時在社交媒體曬個仔的生活點滴。（微博@安以軒）

已經一歲的「66」非常活潑，經常在家中周圍爬。安以軒周四（27/8）在微博上分享了「66」在嬰兒床連滾帶爬逃出生天的影片。安以軒無奈地解釋前因後果，原來日前她去洗手間前把兒子安置在嬰兒床上，豈料轉頭回來就看見「66」已突然瞬移到了地上。「怎麼都想不通，明明就把66放在床上……怎麼去趟洗手間回來……66（已經）在地上」。

疑惑的安以軒立即調閱監視器查明真相，原來是兒子趁媽媽不在，從嬰兒床翻山越嶺般爬過欄杆到旁邊的椅子上，再敏捷地跳落地下。

安以軒得知真相後，哭笑不得之餘又非常擔心兒子安全，向網友求教如何防止兒子從嬰兒床爬出來，「真相大白！看了麻麻（媽媽）滿頭大汗，好怕一不小心就掉下來！你才一歲一個月就這樣……接下來我該怎麼辦？訂做一個網子把上面蓋起來？誰能教教我」。

一家人好幸福美滿。（微博@安以軒）

安以軒影片一出就登上了微博熱搜。有網友笑稱：「看這行雲流水的動作，不是第一次了哈哈哈哈哈哈」、「這熟練的動作，一看就是慣犯。」也有網友認真提供解決方法，「把欄杆拆了還安全點……床邊再墊軟墊子」。

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