屯門公園大媽入侵抖音搵食　過往戰績嚇親內地網民：錢那麼好賺？

曾風靡一時的屯門公園大媽歌舞團噪音擾民問題持續10年，沉寂了一段時間後有網民發現除了「娜娜」近日在IG再度活躍外，就連「屯門三公主」亦進軍抖音搵食，除了定時直播唱歌外，以往收取現場粉絲利市片段亦令內地網民大開眼界。

過往屯門公園台柱「娜娜」，在寒冷天氣下衣着性感，不停扭腰曬紋身。（短片截圖）

點撃下圖睇娜娜IG靚相，與真人相差甚大！

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「屯門三公主」─「妙妙」、「婷婷」及「芯儀」未知是否受新冠肺炎影響，於上月先後開設抖音帳戶。當中最小的公主「婷婷」就最受內地網民歡迎，目前已累積7.4萬粉絲的她更在簡介中自稱是香港街頭的藝人組合，有空會在22:00直播，更強調拒加私信，新主播上路，請多指教。

開咗兩個月已經有超過7萬粉絲！ （短片截圖）

點撃下圖睇收金牛時刻！

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而三公主不時都會上載自己過往收取現場粉絲利市片段，這些戰績亦令內地網民嘩然，紛紛留言：「這錢比撿還容易」、「估計都是老男人給的吧」、「男人的錢就是好賺」、「錢是印出來嗎」、「錢那麼好賺」和「香港老闆們大方」。

提到娜娜又點少得Happy伯？點擊即回顧二人火辣互動：

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