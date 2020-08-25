85歲白髮曾江認怕老婆　七夕一改霸氣怕醜表白甜到漏

內地短影音社交App抖音近年不止受盡年輕人的喜愛，就連不少資深藝人例如羅嘉良、曾志偉、黃光亮和江華等等都陸續進駐，就連現年85歲的曾江最近都加入抖音，一頭白髮的他仍魅力不減，吸引不少粉絲關注！

曾江近年依然演出了不少電影以及內地電視劇。（VCG）

但近年曾江已經不再染髮，食飯都會同大家分享！（影片截圖）

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曾江入行至今超過半世紀，從黑白粵語片的小生到實力派甘草，演了無數經典影視劇角色，就連他所拍攝的染髮廣告亦播足三十多年，其台詞「慢慢變黑又得，立即變黑曬亦得，得咗」，成為香港此後幾代人的集體回憶。從未打算退休的他近年亦演出了不少電影以及電視劇，未播出的作品足足有6部存貨，生產力極強！

美源髮采：播了數十年的廣告，陪伴香港人成長的東西之一，「慢慢變黑得，立即變黑亦得，得咗，美源髮采冇得彈。」（YouTube短片截圖）

適逢七夕情人節，曾江一改以以往霸氣和威嚴的形象，害羞地向老婆焦姣表白：「太太不是用來想的，她是我的一部分嘛，我希望我是她一部分啊！」真是甜到漏！其實曾江有過三段婚姻，分別是來自馬來西亞檳城的馬戲團團員藍娣（張萊娣），二人育有一名兒子。之後是專欄作家鄧拱璧，二人育有次女曾慕雪，但婚姻維持10年結束。最後，他在1994年與守寡的台灣女演員焦姣開展黃昏戀並成婚，恩愛如昔。曾江在《魯豫有約》中曾承認怕老婆：「當然，我怕老婆，但是我是霸王，我尊重她，但是我要她聽我的。」看來，鐵漢始終都有柔情一面。

曾江更稱與太太相處之道是中西合璧，相當搞笑。（VCG）

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狀態回勇！（影片截圖）

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