星級日日瘦︱湯洛雯兩個半月搣走10磅　「月經減肥法」事半功倍

33歲的「靚湯」湯洛雯（Roxanne）近日愛情事業兩得意，與無綫（TVB）筍盤馬國明蜜運中，曾因體重失控一度超過120磅的她沒有因為掛住拍拖而幸福肥，而近來正在拍劇的她，身形纖瘦不少！因她找出適合自己的減肥方法，以「月經減肥法」成功在兩個半月內減去10磅。

湯洛雯一度體重失控超過120磅，不過都仲係好靚女。（劇集截圖）

近來愈來愈瘦，沒有因為拍拖而幸福肥。（IG圖片／roxannetong）

月經後新陳代謝加快 減肥效率事半功倍

靚湯接受《香港01》訪問，大方分享她的減肥方法，原來是來自中醫的建議，她說：「我中醫教我嘅，佢話其實女仔的周期都會減肥的效率，女性月經之後嘅第5天開始至第14天這10天是『減肥黃金期』，新陳代謝會加快，所以呢段時間節食配合做運動，戒零食同甜品，減肥效果最顯着。」

這段時間身體分泌大量雌激素，能夠加快吸收和消耗體內的碳水化合物、脂肪、蛋白質，而且女性在這段時間內會覺得充滿活力，是做運動的最佳時期。

靚湯表示不代表其他日子就可以放肆，不過集中火力在這「黃金10日」，可以在其他日子稍為放鬆一下，不會太快消耗減肥鬥志。

好fit！（IG圖片／roxannetong）

計算BMI來進食

節食要適宜，靚湯會計算身高體重指數（又稱身體質量指數，英文為Body Mass Index，簡稱BMI）來進食，BMI值計算公式是： BMI = 體重(公斤) / 身高2(公尺2)，再依照這個指數來根據自己的運動量計算需要吸收多少熱量，網上有不少網頁有相關計算噐，大家可以找找看。

靚湯以自己為例，她每日可以攝取1300卡路里，超過會反彈，早餐吃雞蛋和西柚，中午吃澱粉質，晚上吃肉類。她會在「黃金10日」內每天減少200個卡路里。注意不能減少太多熱量，否則亦很容易復胖。

黃金10日內做帶氧運動

除了減少吸收熱量，靚湯亦會勤做運動來燃燒脂肪，「每日做太空漫遊機、單車機，或者跳下K-pop，總之令自己不停流汗。」

把握黃金十日，減肥事半功倍！（IG圖片／roxannetong）

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