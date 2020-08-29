【明星豪宅B級】佘詩曼豪宅飽覽維港美景　陳小春住四千呎大單位

看完C級豪宅，立即到B級！圈中不少藝人都投資有道，當中有不少人就選擇買樓置業，亦有人選擇租住服務式住宅。近年在內地發展順利的佘詩曼（阿佘），早前在綜藝節目《看我的生活》中分享了獨居生活日常，更意外曝光了她租住的豪宅。據知阿佘租住的尖沙咀K11 ARTUS（寓館），屬服務式住宅，最細開放式單位月租5.7萬至9.5萬元，三房月租叫價高達32萬元，相信她的住所屬最貴的一間。大型客廳放置了L型梳化，落地大玻璃飽覽維港美景。

佘詩曼近年在內地發展順利。（IG@charmaine_sheh）

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陳小春同老婆應采兒因為拍攝內地真人騷節目而大受歡迎，他早在2011年以約2,900萬元買入天賦海灣第一期的高層四房單位戶，而應采兒就以700多萬入市逸瓏灣II的一個細單位，之後小春再於2015年以7,026.94萬元買入逸瓏灣II第8座另一個高層3,788呎相連單位，4廳8房，空間非常大。

陳小春一家住在一個3,788呎相連單位。（影片截圖）

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蔡卓妍（阿Sa）經常以家中作背景為愛貓「嚦咕」影靚相，豪宅空間感十足，坐擁無敵大海景。「嚦咕」坐在窗台前欣賞岀面的靚景，認真識嘆，網民勁羨慕：「做阿Sa隻貓真係幸福！」而阿Sa在家中畫畫時，就算將畫架、工具全部放出來，走廊位仍有很大的活動空間！

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看完B級豪宅，立即到A級！

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