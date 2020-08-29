【明星豪宅C級】分等級睇靚屋　田蕊妮陳展鵬大屋坐擁開揚山景

近期因為受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，不少藝人都有更多時間留在家中，更在社交平台分享自己的日常生活，同時亦令居住的豪宅成為焦點。當中田蕊妮、吳若希、陳展鵬等的大屋都相當闊落，更坐擁一望無際的山景，景觀開揚，但原來市值兩千萬的大屋只屬明星豪宅的入門級別？以下將會幫大家將明星豪宅分為C、B 和A級，先看C級吧。

田蕊妮屋企非常寬敞！（杜汶澤FB圖片）

田蕊妮夫婦在2013年以千四萬入市大埔康樂園一幢洋房，大屋是複式設計，建築/實用面積1,660/1,180方呎，建築/實用呎價8,433/11,864元，目前市值超過二千萬。屋內以淺木色裝修為主，營造舒適和諧的空間，餐廳非常寬敞，招待12位客人都綽綽有餘，兩人更不時邀請好友到家中作客。

兩人不時邀請圈中好友到家中作客。（杜汶澤FB圖片）

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吳若希（Jinny）在4月為囡囡Giselle慶祝3歲生日，並精心佈置屋企開Party，豪宅位於元朗錦田，屬區內罕有的年輕低密度住宅，位置與元朗市中心一脈相連，非常方便，不但擁有巨型客廳，更望到河景及山景，景色宜人。

吳若希（Jinny）屋企有巨型客廳！（IG@jinnyng）

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胡杏兒同老公李乘德（Philip Lee）婚後以月租約6萬租住大埔逸瓏灣單位，其後Philip在2018年以2828萬買入大埔聚豪天下雙號屋，大型客廳走簡約路線，環境闊落，樓底高約3.4米。

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點擊下圖睇更多明星C級豪宅，包括陳展鵬、陳柏宇、周柏豪、陳庭欣及洪天明：

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看完C級豪宅，立即到B級！

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