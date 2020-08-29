【多圖】金剛成功溝掂女神　小嫻公開合照宣示主權：感覺很溫暖！

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現年39歲的藝人金剛今年四月宣布與舊愛梁云菲（Nana）分手，結束一年情，早前女方上節目《女人我最大》時，談到分手主因為男方太大男人：「每做一件事也要經他同意，我不是那麼喜歡！他像我的監護人一樣，我像是他的寵物，我不想當他的寵物！」

不過，金剛似乎就懶理前度言論，分手後4個月就撻着台灣演員小嫻（黃瑜嫻），新女友今日（29日）更在社交媒體上載二人合照宣示主權，並寫道：「南部的生活就是充滿陽光上山下海，看事情的角度也跟着開闊起來。真心感謝你的照顧，還有路上對我們說加油的民眾，謝謝，感覺很溫暖。」而金剛亦有在回應中公開示愛：「我也真心感謝互相扶持的部份！」

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根據金剛女性密友小甜甜爆料，其實金剛多年前已將小嫻視為「女神」，對於女方主持的節目和寫真集均十分關注，甚至會細心觀察她的指甲油和化妝細節。至於二人交往的細節，5月金剛南下墾丁療情傷，剛好小嫻也在墾丁體驗打工換宿，興趣相投的他們迅速過電，正式拍拖。

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