【多圖】金剛成功溝掂女神　小嫻公開合照宣示主權：感覺很溫暖！

現年39歲的藝人金剛今年四月宣布與舊愛梁云菲（Nana）分手，結束一年情，早前女方上節目《女人我最大》時，談到分手主因為男方太大男人：「每做一件事也要經他同意，我不是那麼喜歡！他像我的監護人一樣，我像是他的寵物，我不想當他的寵物！」

不過，金剛似乎就懶理前度言論，分手後4個月就撻着台灣演員小嫻（黃瑜嫻），新女友今日（29日）更在社交媒體上載二人合照宣示主權，並寫道：「南部的生活就是充滿陽光上山下海，看事情的角度也跟着開闊起來。真心感謝你的照顧，還有路上對我們說加油的民眾，謝謝，感覺很溫暖。」而金剛亦有在回應中公開示愛：「我也真心感謝互相扶持的部份！」