【中國好聲音】學員表白導師李榮浩看好戲　結局反轉超好笑

內地皇牌音樂節目《中國好聲音》近日播出第二集，沒有想到其中一位學員演唱完畢之後，竟在台上發表「追星宣言」，向某一位導師表達仰慕之意。而身為導師之一的李榮浩就一直以為這位學員是向李健表白，萬萬沒想到原來表白的對象就是他，搞到他非常驚呆一度登上熱搜廣受討論。

王天陽為了追星踏上《中國好聲音》舞台。（影片截圖）

來自蒙古的28歲王天陽為了追星而踏上《中國好聲音》的舞台，演唱歌曲《空》的他聲音渾厚，唱得動人似在訴說一個故事，令謝霆鋒聽得感動二話不說為他轉身，對他讚不絕口：「我可能不是覺得，每次都一定要字正腔圓地去把每一首歌處理掉。所以更誠懇地講故事，我是很看重的。」

謝霆鋒為王天陽轉身了。（影片截圖）

眼見有導師選擇自己，王天陽亦放下心頭大石，但似乎謝霆鋒不是他的心儀導師，他的心儀導師是另有他人，不畏言地在節目上向這一位導師表白：「這個老師出第一張專輯的時候，我就很喜歡聽他的歌。去年的時候得知這位老師，在我所在的城市有大逢車，因為當時是一個工作日，我跟我的領導撒了我入職以來唯一的一個謊話。我說我那天要去見一個很重要的客戶，當時老師在車頭我在車尾，可能隔了有一米的距離，當時很太激動了，唱錯詞了。然後老師說沒關係，說我唱自己的歌也總唱錯，所以當時我覺得很暖，這個人我沒有喜歡錯。」

李榮浩以為王天陽的偶像就是李健。（影片截圖）

一開始王天陽沒有公開他所仰慕的導師名字，但根據他的眼神走向李榮浩就以為他所說的就是李健。但因為李健沒有為他轉身，而他此番表白似乎會令到選他的導師有些小尷尬，為了避免這一種情況，李榮浩亦好心地向王天陽作出驚示：「小王，我覺得你說到這裡我可能要提醒你一下，因為你可能等一下要選擇別的老師。」但最終沒有想到王天陽的偶像竟然就是李榮浩，他聽到之後整個人瞪大眼驚呆了，整段的會錯意提醒非常好笑：「他全程雙眼是跟健哥四目相對的，他一直在對健哥表白。我說這個不好吧，搞得謝霆鋒老師多尷尬。」當然謝霆鋒是不介意的。

李榮浩非常驚呆。（影片截圖）