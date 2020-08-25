【中國好聲音】奪獎學員發展不如理想　李嘉格嫁總裁令人羨慕

內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》近日又推出最新一季，今年邀請了謝霆鋒﹑李健﹑李榮浩同李宇春擔任導師，陣容可以話非常強勁。第一集剛播出就有幾位學員已經非常亮眼，就好似雜貨鋪售貨員程欣美妙的歌聲吸引四位導師轉身，被喻為跑得出的選手之一。

雖然被外界看好有望成為三甲候選人，可是這一種熱度又能維持多久呢？回望過去幾屆奪獎的學員在娛樂圈發展平平，只有幾位算是在圈中站穩腳步而已，反而沒有奪獎的學員發展更理想，有一位更成為大機構愛奇藝副總裁的太太添。

《中國好聲音》最近又推出新一季。（《中國好聲音》微博圖片）

《中國好聲音》自2012年開播就大受歡迎，該年捧紅不少學員，就好似吳莫愁﹑金池﹑關喆﹑吉克雋逸﹑梁博等，當中大熱門庾澄慶（哈林）組的吳莫愁就輸給了那英組的梁博，只奪得全國總決賽的亞軍，而季軍則是劉歡組的吉克雋逸。雖然如此但吳莫愁的人氣高過冠軍，自比賽結束之後就一直人氣高企不下，商演﹑節目﹑廣告接踵而來，曾傳出她拍一則廣告價位就達千萬人民幣，是歌壇中的寵兒。

吳莫愁近年人氣大不如前。（視覺中國）

吳莫愁憑着個人特色，舞台效果夠足令人印象深刻，這些年走來成績亮眼，在2014年更登上中國福布斯名人榜第59位。可是近年人氣大不如前，亦少見她出席電視台舉辦的晚會活動﹑綜藝節目幾乎不見人影，連專輯亦已經有3年時間沒有推出，整個人好像人間蒸發似的。最近網上就傳出吳莫愁已經要淪落到去小懸城做商演了，據指當時的她在台上熱力賣唱同觀眾互動，可是台下觀眾反應冷淡，甚至有一些人不想搭理她，似乎受歡迎的程度同從前大相逕庭，瞬間變成十八明星了，令不少人都覺得唏噓。

吳莫愁商演台下觀眾反應冷淡。（吳珊霖evanescent微博圖片）

而同年的冠軍梁博沒有因為第一名的頭銜而走紅，性格低調的他只專注自己的音樂創作路，後來選擇去美國製作個人專輯，在沒有熱度的情況下慢慢被觀眾遺忘。近年亦只是偶爾參加或出席歌唱類的綜藝節目而已，沒有引起太大關注。反而吉克雋逸發展得最好，不時在晚會活動﹑綜藝節目見到她的蹤影，去年還推出個人第四張專輯《Global Citizen世界公民III》，還三度榮登央視的春晚舞台，冷酷有型獨特的聲線依然在市場上受觀眾喜愛，是最成功的學員之一。

冠軍梁博個性非常低調，吉克雋逸發展得不錯。（視覺中國）

除了吉克雋逸之外，第三季《中國好聲音》總冠軍的張碧晨發展亦不錯，但之後的奪獎選手，似乎在圈中不見蹤影。就好比去年的冠軍選手邢晗銘，奪獎後沒有走紅，還只是偶爾上歌唱類的綜藝卯足擔當參賽者而已，其他的蔣敦豪﹑扎西平措﹑黎真吾﹑劉郡格等，節目結束之後討論度亦隨之結束。

奪獎的選手似乎沒有走紅。（視覺中國﹑蔣敦豪﹑扎西平措微博圖片）

相反一些沒有奪獎的學員發展更如理想，發展得最好的一位非周深莫屬，當年在《中國好聲音》第三季中，他是屬於那英組別，獨特溫柔細膩的聲線演唱《貝加爾湖畔》令觀眾聽出耳油，隨後接演大量商演﹑活動，其歌聲絕對令人印象深刻。在2016年為電影唱主題曲《大魚》，更令他再度走紅，在各大音樂頒獎禮中屢獲不少獎項。

這些年不時出席晚會活動﹑綜藝節目的她，在去年亦開了個人第二次的巡迴演唱會，同時在這一年拿了15個不同的音樂獎項，登上福布斯中國30歲以下精英榜中的音樂行業榜單，成績非常亮眼。目前還是多檔綜藝節目的固定嘉賓，就好似《新手駕到》等。

周深現時是內地最受歡迎男歌手之一。（周深微博圖片）

另外，還有金池最近因為承包唱了多首爆紅劇集《三十而已》的插曲，令她再受關注。而在《中國好聲音》第3季獲得那英組4強的李嘉格，在兩年前升級為人妻，嫁給平台愛奇藝的副總裁車澈，過去一些受歡迎的節目如《中國有嘻哈》、《熱血街舞團》、《我是唱作人》等，都是車澈擔任總導演的。當年李嘉格憑着一首《普通朋友》引起注目，如今雖然不是以音樂作品受人關注，而是她幸福少奶奶的模樣，可算是另類的成功。

李嘉格成為少奶奶。（視覺中國）