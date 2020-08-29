【港姐2020】廖慧儀IG被網民轟炸　收神秘人不雅照：睇完唔舒服

《2020香港小姐競選》將於明天（30/8）舉行，參選佳麗6號廖慧儀（Jessica）由初選直到比賽前一日，都是網民的討論話題,，一時被爆腰間有紋身，一時又被網民在IG上留言攻擊。

廖慧儀（Jessica）是大熱之一，被外間一致睇好。（葉志明攝）

廖慧儀身材好Fit。（廖慧儀IG圖片）

今日（29/8）比堅尼泳裝綵排時，廖慧儀（Jessica）接受《香港01》訪問坦承自己腰間有紋身，並解釋說：「因為想每位佳麗出嚟嘅時候都好靚，皮膚睇落好光滑，所以我先會遮住（個紋身）。如果我自己一個人去街，就唔會遮，不過比賽要統一啲先會遮住。」

廖慧儀（Jessica）用化妝遮了腰間紋身。（葉志明攝）

她坦言，參選時每日都到TVB采綵排，所以睡眠十分不足。她說：「每日7點鐘就到TVB，排舞排到12點，所以冇乜時間可以出去做運動，返到屋企就瞓覺，所以我哋每一日都好似唔夠瞓咁，每日瞓得三個鐘，不過唔緊要啦，為咗決賽努力啲。排舞嘅時候，有時間都盡量休瞓吓，唔傾計住。」

廖慧儀（Jessica）笑言收到神秘人不雅照：「睇完比較唔舒服。」（葉志明攝）

廖慧儀（Jessica）為人率直敢言，所以亦引來不少網民攻擊。談起此事，她笑言：「好多人會留埋啲奇怪留言，仲有Send啲相畀我，哈哈，嗰啲相睇完比較唔舒服。（會不會同男朋友一齊？）Er，佢應該同我一樣，都唔想睇，其實都係一兩個，笑吓就算。（咩人？）都係一啲隱藏Account，唔識嘅。」

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