過街英雄．短評｜森美變身老鼠俠欠新意　黃翠如角色有極大漏洞？

由森美、黃翠如、譚凱琪、江嘉敏等主演的TVB劇集《迷網》暫時播完頭10集，劇集以超級英雄為題材，森美所飾演的星仔因為一次移植手術得到老鼠的能力，成為「老鼠俠」，雖然劇中不乏搞笑情節，但以一部超級英雄劇集來看，在特技效果方面仍有不足，而劇情上也存在弱點，網上評論褒貶不一。

星仔（森美飾）因為一次移植手術得到老鼠的能力，成為「老鼠俠」。（劇照）

劇中星仔（森美飾）為利是圖，甚至不擇手段，而他一家更相當「極品」，父母唐樹根（于洋飾）同元麗芸（盧宛茵飾）都市儈愛貪小便宜，妹妹Ella（江嘉敏飾）更是拜金女，一心想釣金龜，看似是「賤精一族」，但亦送上了不少笑料。雖然題材是超級英雄，但實則有不少反映現實的情節，星仔一家人在現實生活中比比皆是，而劇中情節更取材自現實，例如在第8集中元麗芸同唐樹根到Lucas（周志康飾）的分子料理餐廳鬧事，就與2014年蘇施黃的茶包事件不謀而合。

Ella（江嘉敏飾）為釣金龜Lucas（周志康飾），謊稱自己患腦癌。（YouTube影片截圖）

重現茶包事件！（電視截圖）

+ 39 + 39 + 39

作為TVB劇集少有的超級英雄劇集，《過街英雄》自然令不少觀眾期待。雖然星仔的角色是典型的超級英雄戲劇橋段，但要拍得好看絕對不容易，不但要有精彩的動作戲，特技效果也不能馬虎。但以目前播出的情節來看，「老鼠俠」的變身特效似乎太單一，而且每次出場都一模一樣，欠缺新意，再者作為一位超級英雄，星仔似乎並無用武之地，只是畫下畫、玩弄一下情敵之類，始終少了與超級英雄作對的終極壞人，會令劇情張力大大減弱。

「老鼠俠」每次出場都一模一樣，欠缺新意。（YouTube影片截圖）

+ 21 + 21 + 21

在劇中飾演私家偵探阿Yan的翠如為了查案不時大玩Cosplay，當中一場翠如化身俏秘書玩色誘的戲份就更備受關注，以短裙上陣的她不但僭建上圍，更大騷長腿！不過在翠如身上就有一個相當大的Bug，她在劇中講道：「我成30歲喇，我剩係想做我想做嘅嘢，我冇做錯事，點解你成日都當我細路仔咁管嘅啫！」不少網民認為要38歲的翠如詮釋一個未夠30歲的角色，似乎有些尷尬，甚至直指好離譜，但其實翠如一向都保養得宜，更有「翠如BB」之稱，看上去的確年輕不少。雖然劇集仍有不足，但勝在小人物有發揮，加上情節輕鬆搞笑，可算是一部老少咸宜的喜劇！

阿Yan（黃翠如飾）玩色誘。（YouTube影片截圖）

劇中翠如飾演的阿Yan未夠30歲……（電視截圖）