【過街英雄】盧宛茵無理要求疑影射蘇施黃　藝人投訴反被炮轟？

TVB劇集《過街英雄》以另類超級英雄為題材，劇中不乏搞笑情節，當中星仔（森美飾）一家可以說是「賤精一族」，父母唐樹根（于洋飾）同元麗芸（盧宛茵飾）都愛貪小便宜，妹妹Ella（江嘉敏飾）更是拜金女。在昨晚（26日）播出的一集中，元麗芸同唐樹根到Lucas（周志康飾）的分子料理餐廳鬧事，提出諸多無理要求，當中更疑似影射蘇施黃（阿蘇）的酒店茶包事件！

星仔（森美飾）一家相當「極品」！（劇照）

劇情講到元麗芸同唐樹根為了幫Ella出氣，到Lucas的餐廳鬧事，兩人叫了兩杯熱奶茶後，元麗芸提出要求每杯多加一個茶包，不過侍應表示要多收兩杯茶的錢，但元麗芸隨即以「你敢收就得嘞，兩個茶包會令到呢間嘢名譽掃地」回應，更揚言要在Facebook及IG等社交平台發文投訴餐廳，相當難搞！

元麗芸（盧宛茵飾）要求每杯奶茶多加一個茶包。（電視截圖）

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此段劇情就令不少網民聯想到2014年蘇施黃的茶包事件，阿蘇一行六人到銅鑼灣皇冠假日酒店歎茶，她們點單時要求三杯English Tea（英式紅茶）都用上兩個茶包沖泡，讓茶味更濃，但侍應回覆如果每杯茶都要用兩個茶包就要收取兩杯茶的費用，阿蘇答道「你敢收就得嘞！」，最後結帳時一共收取六杯英式紅茶的茶錢，但此舉惹來阿蘇極度不滿，更在Facebook發表一篇名為《【請廣傳】cheap精香港禮頓道Crown Hotel!!!》的文章連單據照片，直指酒店做法小家：「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害你的聲譽。」

蘇施黃（阿蘇）曾在2014年發文投訴酒店。（Facebook截圖）

原本阿蘇公開事件是譴責酒店的行為，結果網民卻一面倒炮轟阿蘇無理取鬧，認為阿蘇企圖以自身名氣索取利益，而當時侍應已經向她表明會按茶包數量收費，因此酒店的做法並無不妥，更反引用其語句「茶包一個值幾多錢呢，三個茶包就立即可以損害蘇施黃的聲譽。」其實過往有不少藝人在遇到不滿都會立即投訴，甚至利用公眾人物的名氣放在網上公審，不過很多時候反而被網民炮轟，甚至要求公開道歉。

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