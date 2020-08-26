【過街英雄】黃翠如僭建上圍玩色誘　重溫TVB劇集經典性感場面

由黃翠如、森美、江嘉敏及譚凱琪等主演的TVB新劇《過街英雄》正在熱播，劇集以另類超級英雄為題材，而飾演私家偵探阿Yan的翠如在劇中為了查案不時大玩Cosplay，以多個不同造型現身，除了有OL Look、小鳳姐波點裙造型、愛麗絲裝扮等之外，當中更有一場翠如化身俏秘書玩色誘的戲份，令人期待！

飾演私家偵探阿Yan的黃翠如在劇中以多個不同造型現身。（劇照）

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劇情講到阿Yan（黃翠如飾）為了調查一位淫賤老闆黎世忠（江榮暉飾）而混入了一間公司，她更化身成俏秘書色誘對方，以短裙上陣的她僭建上圍，一時彎腰，一時大騷迷人長腿，在老闆面前搔首弄姿，成功吸引觀眾關注！

翠如化身俏秘書色誘淫賤老闆黎世忠（江榮暉飾）。（YouTube影片截圖）

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其實在過往的劇集中，不少演員為了角色都性感上陣，賣力演出，更大方展示傲人身材，當中更不乏視后級人馬胡定欣、李佳芯等等，相當出位！

在劇集《同盟》中，胡定欣與陳展鵬玩泡泡浴。（YouTube影片截圖）

高海寧在劇集《不懂撒嬌的女人》中不斷出招誘惑林文龍。（YouTube影片截圖）

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