【香港小姐2020】冠軍謝嘉怡人氣暴增　港姐三甲IG追蹤數一夜暴升

《2020香港小姐競選》於昨晚完滿結束，賽果亦如大家所料，謝嘉怡（Lisa）成為雙料香港小姐奪得冠軍以及最上鏡小姐，而陳楨怡 （Celina）則奪得亞軍，郭柏妍得（Rosita）季軍。三位港姐的名字亦成為香港人的討論話題，一夜之間，她們的Instagram粉絲亦暴漲了差不多一倍。

謝嘉怡（Lisa）大熱連奪「最上鏡小姐」及冠軍后冠，成為雙料港姐冠軍。（陳順禎攝）

冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨 以及季軍郭柏妍三位之中，IG升幅最高的就是謝嘉怡，一晚之間，IG追蹤人數就由選舉當晚的1.4萬升至2.4萬，亞軍陳楨怡也不輸蝕，由1.5萬人升至2.2萬，與冠軍只相差2000人，而季軍郭柏妍亦由原本一萬人升至1.4萬，相當不錯！

左至右，亞軍陳楨怡、冠軍謝嘉怡及季軍郭柏妍。（陳順禎攝）

點擊下圖 睇三位香港小姐IG靚相：

點擊下圖睇 更多冠軍謝嘉怡（Lisa）生活照（IG@lisamarie_tse）：

+ 4 + 4 + 4

點擊下圖睇 更多亞軍陳楨怡（Celina）生活照（IG@celina_harto）：

+ 57 + 57 + 57

點擊下圖睇 更多季軍郭柏妍（Rosita）生活照（IG@rositapyy）：