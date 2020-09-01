收視滯後報告｜香港小姐2020創七年新高　《過街英雄》首周失利

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是8月17日至08月23日。《反黑路人甲在首周高開後，果然有下跌，而另一部首播劇集《過街英雄》也出了收視，比同時段上一部劇集下跌了不少。剛剛完成的《香港小姐競選2020》也已經出了直播收視，更打破了近七年的紀錄。

《反黑路人甲》由上星期的30.1點，稍微下跌至29.2點，早前已在劇評中說過，第二周的劇情推進比較緩慢，觀眾容易流失，若不盡快重回主線，可能最高便是首周。在第11-15集中，劇情的確重回軌道，相信第三周的收視會重新上升。至於《過街英雄》則比較失望，只有25.2點，同時段的上一部劇集《迷網》平均有27.9點，下跌了不少。

《反黑路人甲》要快啲推進主線。（劇照）

至於星期日晚舉辦的《2020香港小姐競選決賽》，今次3甲佳麗可以說是近年最沒有爭議性的一屆，三位佳麗各有各靚，而入圍的其他人也不差，所以觀眾喜歡也不奇怪。今次平均直播收視27.6點，最高直播收視28.9點，觀衆人數接近190萬，創出7年以來直播港姐的最佳收視成績。另外，TVB為港姐在網上製作的短視頻，瀏覽人次接近1700萬。

三甲都超美！（陳順禎攝）

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均29.2點，最高收視周二(18日)晚30.3點。《過街英雄》周一至五平均25.2點，最高收視周一(17日)晚27.3點。《反黑路人甲》周一至五平均29.2點，最高收視周五(21日)晚30.0點。《使徒行者2》周一至五平均7.6點，最高收視周五(21日)晚7.6點。J2逢周六晚8時35分播映之《叢林的法則》8月22日取得5.6點高收視，為該節目自2013年在J2播映以來最高收視一集。

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